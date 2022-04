Diputados de Aysén cuestionan presencia de ex autoridades en cargos de seremis

Los diputados de la región de Aysén, Miguel Ángel Calisto (DC) y René Alinco (PPD), criticaron el nombramiento de algunos de los seremis anunciados este jueves por el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Las principales críticas apuntan a la presencia de nombres de ex autoridades del segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, como el de Humberto Marín (PPD), ex gobernador de Capitán Prat; Karina Acevedo (PR), ex intendenta regional; y Rodrigo Saldivia (PS); ex director regional de Injuv.

"La verdad es que hay varios nombre repetidos, yo esperaba que en un gobierno, que señalaba que era un gobierno nuevo, de nuevos rostros, nuevas ideas, finalmente este reciclando nombres de gobiernos anteriores. Es positivo porque tienen experiencia, pero en definitiva es la continuidad de los gobiernos anteriores", señaló Calisto.

En la misma linea, Alinco agregó que "lo peor es que es gente que se está repitiendo, gente que ha ocupado cargos de direcciones de servicio, han sido primera autoridad regional, director de la juventud y cuando ocuparon cargos de confianza, no lo realizaron de la mejor manera".

Propuesta regional no fue escuchada

Los nombres tampoco han generado conformidad en parte de los comandos locales que trabajaron en la campaña presidencial de primera y segunda vuelta. Esto por que la propuesta regional, en la que participaron los partidos de Apruebo Dignidad y partidos de la ex concertación, no fue respetada.

Uno de los casos más bullados es el del ex candidato a diputado (PC) y primera mayoría del pacto Apruebo Diginidad, Juan Catalán, quien era la propuesta regional para ocupar la vocería (Seremía de Gobierno), cargo que finalmente recayó en el Partido Socialista.

"Juan Catalán es un hombre que se la ha jugado siempre por la región, un hombre de principios, podemos tener diferencias como todos, es un profesional de las comunicaciones, yo esperaba que lo hubiesen dejado de vocero, porque es periodista, maneja todos los temas y sabe como comunicar lo que un gobierno necesita que la gente sepa", indicó Alinco.

A pesar de la visión crítica respecto a los nombres, ambos parlamentarios coincidieron en la necesidad de que realicen un trabajo serio por las necesidades de la región de Aysén.

"Deseo que hagan un buen trabajo, hay requerimientos importantes en materias de conectividad, de salud. Por eso es tan importante que las y los seremis estén en los territorios resolviendo los problemas de las comunidades" indicó el diputado Miguel Ángel Calisto.

Si bien la mayoría del gabinete regional ya está nombrado, aún faltan los nombres de las y los secretarios regionales ministeriales de Economía, Agricultura, Bienes Nacionales, Medio Ambiente, Cultura y Salud.

220330 Gobierno Anuncia Seremis Para La Región de Aysén by Jav Verdejo on Scribd