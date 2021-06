Este lunes se concretó renovación total del Concejo Municipal de Coyhaique

Este lunes, en el Centro Cultural de Coyhaique, se realizó la ceremonia de juramento en la que asumió el nuevo alcalde, las cuatro concejalas y los dos concejales; que encabezarán la gestión municipal en el periodo 2021 - 2024.

Todos los ediles son nuevos, ya que ninguno de los concejales anteriores logró la reelección en las votaciones del mes de mayo. Además el ex alcalde, Alejandro Huala, bajó su candidatura tras ser vinculado al caso "Luces Led" por un ejecutivo de la empresa Itelecom.

"El artículo dice por una parte, la primera información es que lo recibe el alcalde, la segunda es que lo recibió otra persona, y no sé si le llegó. Será la justicia la que determine, creo que corresponde que las instituciones funcionen. Yo siento que hay una situación política de fondo y que está buscando un perjuicio directo a Daniel Jadue" señaló Alejandro Huala.



En entrevista con Cooperativa Regiones, el ex alcalde, indicó que le hubiese gustado un tercer periodo, pero que decidió bajar su candidatura por la tranquilidad de su familia y además, por no contar con el apoyo de los dirigentes nacionales de su ex partido.

"Yo ya no soy socialista, renuncié cuando el partido me juzgó aquí, no tuve ningún respaldo del nivel central. Alvaro Elizalde lo único que me pregunto es si estaba seguro de lo que estaba haciendo, le dije que sí y con eso dio por terminada la conversación" señaló Huala.

Nuevo alcalde y concejo municipal de Coyhaique.

La nueva administración, llegó al municipio en medio de diversas investigaciones por delitos como cohecho, fraude al fisco y malversación de caudales públicos, causas no formalizadas que hace solo días motivaron allanamientos en los edificios municipales y en viviendas de ex altos funcionarios.

Según indicó al asumir el nuevo alcalde, Carlos Gatica (DC), "conducir una comuna es un gran desafío y una tremenda responsabilidad, somos capital regional y somos el corazón de la patagonia y por lo tanto no podemos dejar que este corazón se debilite, lo vamos a recuperar"

Durante su campaña, el ahora alcalde, indicó que entre las primeras medidas estaría la realización de una auditoría para conocer el real estado financiero e iniciar los procesos disciplinarios de encontrar irregularidades.

Junto a Carlos Gatica, asumió el nuevo consejo conformado por las concejalas: Yorka Cheuquian (Ind-RD), Alejandra Aguilar (DC), Yohana Hernández Ortega (UDI) y Ana María Navarrete (PS); además de los concejales Claudio Vidal (Ind-FRVS) y Fidel Pinilla (Ind-PRI).