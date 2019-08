Este miércoles formalizarán a acusados de triple homicidio ocurrido en Coyhaique

El Juzgado de Garantía de Coyhaique amplió la detención de los tres sospechosos por el triple homicidio ocurrido en la capital regional de Aysén, por lo que los acusados serán formalizados este miércoles.

El fiscal jefe de Coyhaique, José Moris, detalló que pidieron la ampliación de detención con el objetivo de "completar las diligencias, puntualmente el trabajo en un sitio que debe realizar la Brigada de Homicidios (BH) y la llegada de las autopsias por parte del Servicio Médico Legal".

Por ello, la audiencia quedó fijada para el miércoles a las 11:00 horas, precisó Moris.

Entre las diligencias pendientes queda determinar la identidad de un cuarto sujeto del que solo se tienen por el momento apodos y que se trataría de otro menor que participó de la fiesta y que posteriormente atacó a las víctimas.

"Aún no está identificado, pero efectivamente hay un cuarto sujeto involucrado directamente y por el cual se realizan diligencias para obtener su individualización y su participación para solicitar la orden de detención correspondiente" señaló el jefe de la BH Aysén, comisario Mauro Gutiérrez.

La Brigada de Homicidios de la PDI ha realizado cerca de 12 entrevistas con los participantes de la fiesta, relatos que han permitido determinar cómo ocurrieron los hechos que terminaron con la vida de Claudio Curriñir Cárdenas, Eduardo Luperci Millacura y Cristián Jara Bahamonde.

Según las diligencias, las tres víctimas se habrían sumado a una fiesta que se realizaba en el domicilio de los dos hermanos que resultaron lesionados y mientras bailaban se produjo una discusión que derivó en una agresión con cuchillos.

"Hay uno de los cuchillos que fue encontrado en el sitio del suceso y está para pericias, respecto de los otros elementos utilizados, hasta el minuto no han sido encontrados pero eso no significa que no estén en proceso de búsqueda" agregó el fiscal José Moris.

La cantidad de armas utilizadas versus el cuchilo encontrado en el sitio del suceso, fue uno de los argumentos utilizados en la defensa para cuestionar la legalidad de la detención y la eventual participación de los tres sospechosos.