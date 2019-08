Ex fiscal jefe de Coyhaique explica su renuncia tras ser notificado de sumario

Este lunes el ex jefe de la Fiscalía de Aysén Néstor Gómez fue notificado del inicio de una investigación sumaria en su contra. Este hecho, ocurrido a dos meses de su renuncia, motivó que rompiera el absoluto silencio que había mantenido tras su alejamiento.

"Dos funcionarios de la Fiscalía Regional de Aysén ingresaron a mi domicilio mientras yo venía llegando con mis dos hijos menores y me notificaron que me estaban formulando cargos, investigación respecto a la cual desde que renuncié no tuve ninguna noticia salvo un WhatsApp informal", contó el ex persecutor.

La situación, según relata Gómez, generó problemas y preocupación a su familia y en particular a su hija más pequeña, quien no lograba entender qué ocurría en su casa cuando le notificaron del proceso bajo los cargos de no iniciar una investigación penal o no notificar al fiscal regional respectivo para que iniciara un proceso.

"Por esta razón me apersoné hoy en la Fiscalía para solicitar copia de los antecedentes que sustentan los cargos. Tengo dos días para responder y no soy funcionario público", agregó el abogado.

Néstor Gómez, ocupó durante 2018 el cargo como fiscal regional subrogante, debido a que por la investigación del Caso Huracán, el titular de Aysén, Carlos Palma, debió pasar varias semanas fuera de su jurisdicción territorial.

"Lo que yo quiero dejar claro es que yo estoy en la región desde que me fui (de la Fiscalía). Yo no salí arrancando sino que renuncié por un cuadro de estrés y principalmente por las desavenencias que tenía con la forma de trabajo del fiscal regional. Si tú no estás de acuerdo con las políticas de trabajo, tienes que dar un paso al costado y eso fue lo que yo hice", señaló el ex fiscal.

Fuentes del Ministerio Público señalan que existían problemas de comunicación entre el fiscal Palma y quien lo subrogaba en la Región de Aysén: llamadas no contestadas y reuniones solicitadas que no se llegaban a concretar.

"Había temas en los que no coincidimos. No estuvimos de acuerdo en decisiones que se tomaron y mi deber era dar un paso al costado, decisión que comuniqué oportunamente al fiscal nacional, quien aceptó mi renuncia. El día de ayer fui sorprendido en mi casa con esta situación y desgraciadamente acompañado de mis hijos", agregó el ex persecutor.

Tras recibir los antecedentes que sustentan las dos acusaciones de la investigación sumaria, Gómez se encuentra analizando con su estudio la presentación de recursos legales puesto que, según indicó, "esos cargos están fundados en antecedentes que podrían incluso se constitutivos de delitos porque se están certificando cosas que no son ciertas".

Hasta el cierre de esta nota la Fiscalía Regional de Aysén no se ha referido a las declaraciones realizadas ni a la investigación sumaria que inició el Ministerio Público en contra del ex fiscal.