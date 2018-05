Fiscalía de Coyhaique advierte aumento de estafas telefónicas en la Región de Aysén

Dos tipos de estafas telefónicas se están haciendo cada vez más recurrentes en la Región de Aysén, según constató la Fiscalía de Coyhaique, que asegura manejar cerca de 50 casos al año, una cifra alta considerando la baja densidad poblacional en la zona.

La escarpada Carretera Austral es el escenario virtual de uno de los engaños: Una llamada generalmente de un supuesto familiar busca que víctimas, principalmente de la tercera edad, realicen un depósito en cuentas bancarias para pagar un servicio de grúa para una panne inexistente.

"La propia víctima es la que muchas veces colabora con el estafador", detalló el fiscal encargado de Focos Investigativos en Coyhaique, José Moris, que lamentó que en muchos casos "corren de inmediato" a cancelar estos servicios falsos con montos que incluso han alcazado los ocho millones de pesos.

El otro caso son llamadas que anuncian el premio de un concurso de un supermercado local que otorga 300 mil pesos en mercadería y sueldos anuales, pero a cambio exigen un depósito en dos Cuentas RUT con sospechosas exigencias.

"Los supermercados en general no hacen ese tipo de concursos y la gente no se inscribe, es como ganarse el Kino sin haber comprado un cartón, por eso se le pide a la gente, no compre ese tipo de cuentos", pidió el persecutor.

El jefe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI en Coyhaique, Cristián Maldonado, reconoció el aumento de denuncias y aseguró que "estos llamados vienen de otras localidades, generalmente de la zona central, a zonas alejadas del centro".

"La plata no se recupera, porque el sujeto que recibe la plata en su cuenta la gira enseguida. Las posbilidades ciertas de que esa persona que depositó lo recupere son prácticamente nulas", concluyó el fiscal Moris.