Fiscalía no descarta participación humana en muerte de ballena en centro salmonero de Aysén

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) denunció en la Fiscalía de Aysén la muerte de una ballena sei en un centro salmonero ubicado en la costa de la Isla Matilde. El cetáceo quedó "enmallado" y rodeado de sogas y una cadena que impidió su movimiento, provocando su muerte a un costado de una balsa jaula propiedad de la empresa Australis Mar.

El Ministerio Público ordenó a la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente (Bidema) de la PDI que realice las diligencias que permitan aclarar los hechos ya que según el ente persecutor aún no se puede descartar la participación humana.

"Si bien se denuncia que este animal se habría enredado en las mallas de la empresa, existirían elementos como cabos o lesiones en el cuerpo de esta ballena que podrían, eventualmente, inferir participación de terceras personas en esta situación, razón por la cual se tiene que investigar la existencia de este ilícito", señaló el fiscal Pedro Poblete.

El jefe de la Bidema Aysén, comisario Claudio Reyes, agregó que "en la eventualidad de que se pueda encontrar participación de terceras personas estaríamos ante una infracción al artículo 135 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, donde se establecen las faltas y penas para los responsables de estos hechos".

"Si no hubiese participación de terceros en el deceso del cetáceo, no existiría delito y se debería analizar si la empresa cumplió con los protocolos de enmalle para prevenir que otros animales o depredadores se acerquen a los centros de cultivo. Si es que no cumplieron, estaríamos en presencia de una falta administrativa", agregó Reyes.

La Bidema Aysén está realizando las coordinaciones logísticas para realizar los peritajes tanto al cuerpo de la ballena como al centro de cultivo Matilde 3, donde ocurrió el deceso del ejemplar.