Funcionarios y ambientalistas de Aysén piden transparentar reforma al Sistema de Evaluación

Trabajadores del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Aysén se manifestaron en contra de los cambios que el Gobierno está preparando para la institucionalidad ambiental.

Trascendió hace algunos días que la cartera que dirige la ministra Marcela Cubillos busca reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), eliminando las direcciones regionales del SEA y estableciendo tres comisiones macrozonales, algo similar a cómo actúan los tribunales ambientales, con sedes en Antofagasta, Santiago y Valdivia.

"Esperamos que nuestras autoridades transparenten la información", comentó la presidenta de la Asociación de Funcionarios del SEA en Aysén, Rosa Lleucun.

"No vienen mejoras al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, todo lo contrario. La comunidad no va a poder participar. No sé cómo se irá a manejar, porque desconocemos el proyecto", afirmó Lleucun.

"Menor participación ciudadana"

Por otra parte, el dirigente de la Coalición Ciudadana Aysén Reserva de Vida, Patricio Segura, acusó al Gobierno de buscar desmantelar un sistema "que ha permitido que las comunidades y los territorios no sean avasallados con actividades productivas insustentables".

"Hay una serie de iniciativas que se están planteando desde el Gobierno con la finalidad de cambiar la legislación y permitir menor participación ciudadana", criticó.

Hace algunos días, organizaciones ambientales y parlamentarios como la diputada Camila Vallejo (PC) y el senador Alfonso de Urresti (PS), entre otros, llamaron a la ministra Cubillos a "dar a conocer públicamente el proyecto de reforma al SEIA y asegurar la participación ciudadana en el mismo".