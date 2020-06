Fundación Manos que Ayudan inció en Coyhaique la campaña del "Metro de Leña" 2020

La fundación coyhaiquina "Manos que Ayudan" inició la campaña del "Metro de Leña" 2020, que busca obtener donaciones en dinero que permitan reunir los recursos necesarios para ir en ayuda de las familias vulnerables de la capital regional de Aysén.

El presidente de "Manos que Ayudan", Ramiro Bahamonde, recalcó la importancia de este combustible para las familias de Aysén afirmando que "si la campaña es exitosa podremos entregar dos metros de leña, lo que equivale a un mes de fuego para estas personas. Ahora se están entregando canastas familiares por el Gobierno, pero hay muchas cosas por cubrir y la leña para nosotros es fundamental".

"El año pasado, en julio, cuando repartimos la leña, nos encontramos con que la mayoría -16 familias- no tenían leña. Recuerdo dos adultos mayores que no tenían nada, sólo astillas, de hecho, uno de ellos salía a caminar e iba al Hogar de Cristo, porque no tenía leña", recordó Bahamonde.

La fundación ha realizado diversas campañas solidarias durante este 2020, además de las ayudas integrales que realizan a familias vulnerables, entre ellas una exitosa recolección de sacos de leña.

"Es más facil poder reunir la plata para un metro que para 15 sacos", detalló el presidente de la fundación, quien agregó que "quisimos repetir la campaña de los sacos, esta vez con metros de leña y tenemos la cuenta de la fundación donde se están recibiendo los aportes".

La campaña del "Metro de Leña" dura hasta el próximo 20 de julio. De manera paralela la fundación "Manos que Ayudan" está llevando adelante un proceso de recolección de computadores en desuso, los que serán reparados por técnicos voluntarios y entregados a niños que los necesitan para poder llevar adelante su educación a distancia impuesta por la pandemia de coronavirus.