Gobierno a seremi que llamó "viejas de mierda" a vecinas: Jamás vamos a respaldar conductas inapropiadas

Luego de tres días de silencio, la intendenta de Aysén, Gioconda Navarrete, se refirió a la denuncia realizada por la dirigente del Comité de Vivienda Newen de Caleta Tortel, Lorena Hernandez, quien acusó al seremi de Bienes Nacionales, Alejandro Escobar, de llamarla a ella y a otras mujeres "viejas de mierda" en los minutos previos a iniciar una charla por la aplicación Zoom.

"Como Gobierno, por supuesto, jamás vamos a respaldar ningún tipo de conducta que no sea apropiada ni adecuada, ni a un funcionario público ni menos a un funcionario de confianza del Gobierno", afirmó la autoridad regional.

"Los antecedentes fueron entregados al subsecretario y al ministro, quienes también se comunicaron con el seremi. Inmediatamente fue instruido para que se comunicara con las personas afectadas y se hicieron llegar las disculpas respectivas", aseguró Navarrete.

Sin embargo, Lorena Hernandez aseguró que las disculpas no son suficientes.

"Mi opinión es que esa disculpa no basta. Debería (Escobar) dar disculpas públicas. Tengo entendido que quiere venir para acá y hacer una reunión con el comité, pero yo le aconsejaría que mejor no, porque la comunidad está bien molesta; en particular, la gente del Comité Newen", dijo la denunciante.

"He recibido varios llamados de apoyo y, ojalá esto no quede así", enfatizó.

Este viernes, la Contraloría General de la República notificó a la dirigente afectada que aceptó la reclamación interpuesta por ella contra el seremi de BB.NN. por falta a la probidad.