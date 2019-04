Gobierno retiró de nuevo el Plan de Descontaminación de Coyhaique: Fuertes críticas

Fuerte molestia desató entre autoridades y parlamentarios de la Región de Aysén la decisión del Gobierno de retirar de Contraloría, nuevamente, el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) por material particulado 2,5 para Coyhaique.

La Seremi de Medio Ambiente restó dramatismo a lo ocurrido y calificó como "absolutamente normal" el proceso de entrada y salida del plan, atribuyendo la medida a la necesidad de aclarar dudas, precisar y perfeccionar algunos puntos, debido al alto nivel de complejidad técnica de las materias reguladas.

Los argumentos no convencieron: "Me parece poco serio... El Gobierno tiene que entender la gravedad de esta situación; no puede aparecer la ministra anunciando un plan de descontaminación que luego será retirado para hacerle correcciones, siendo que ya había sido retirado en 2018 para modificarlo", alegó el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala (PS).

"No se dan cuenta del grave problema de salud pública que estamos viviendo en la Región", indicó, por su parte, el diputado DC Miguel Ángel Calisto.

"El retiro de este plan demuestra la improvisación del Gobierno en un tema tan sensible y tan importante, como la contaminación que afecta a Coyhaique y a la región", señaló el diputado falangista.

A principios de 2018, el Gobierno de Sebastián Piñera tomó la decisión de retirar por primera vez el PDA, con el fin de realizar modificaciones ya que -según se señaló en ese momento- el plan no estaba terminado.

"A mi me parece de una gran irresponsabilidad que, a más de un año, hoy día no se tenga respuesta concreta respecto de un instrumento de gestión ambiental", opinó la senadora Ximena Órdenes (independiente, pro PPD).

Anuncios ministeriales

Horas antes de que se desencadenara la polémica por el retiro del PDA 2,5; la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, detalló -en el marco de su cuenta pública-, la inversión de 15 mil millones de pesos para una serie de iniciativas que llamó "Coyhaique Limpio".

"Implica un proyecto de la COP 25, reducción de las tarifas eléctricas; esto es clave, pues, por lejos, el sistema de calefacción que produce cero emisión es la electricidad. Sin embargo, el costo de la electricidad en la zona es muy alto y una de las medidas que se tomó fue llegar a una tarifa mucho más económica", señaló Schmidt.

La representante de la cartera mencionó además la inversión de 1.900 millones de pesos para el proyecto de calefacción distrital, en base a una caldera de biomasa que beneficiará a edificios públicos y 90 viviendas del sector escuela agrícola, en una primera etapa.

Cuenta Pública Ministerio del Medio Ambiente 2018 https://t.co/9mfUsLbbFA — Min. Medio Ambiente (@MMAChile) April 29, 2019

Todos invitados a ver la Cuenta Pública 2019 del Ministerio del Medio Ambiente (@MMAChile) 🌿Gracias al Centro Educacional Jorge Huneeus Zegers por su GRAN recibimiento! Aquí pueden ver la Cuenta Pública https://t.co/VA2Lex9Lcf y el video de la transmisión https://t.co/6NHefC50vN pic.twitter.com/W2XmLT1zW8 — Carolina Schmidt (@CarolaSchmidtZ) April 29, 2019