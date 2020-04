INDH de Aysén: Trato inhumano a guardia no es un hecho aislado en la industria salmonera

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sostuvo que el caso del trabajador que estuvo 46 días seguidos en condiciones inhumanas en el centro Punta Aguada, de Aqua Chile en Aysén, no son casos aislados.

El jefe regional del INDH, Joaquín Bizama, comentó que "en relación con los hechos denunciados por la Dirección del Trabajo, podemos señalar que lamentablemente no son hechos aislados, son hechos que se han ido repitiendo a lo largo del desarrollo de la industria salmonera en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes".

Sin luz, sin agua potable, sin un baño... En condiciones inhumanas la Dirección del Trabajo encontró a un guardia que cumplió un "turno" de 46 días continuos en un centro de cultivo salmonero en Puerto Cisnes. @Cooperativa #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/CJlHIUKXzu — javier verdejo (@javierverdejop) April 22, 2020

El INDH, junto al Instituto danés de DDHH, realizó en 2019 una investigación para conocer la situación de los derechos humanos en las industrias acuícolas y de la salmonicultura.

El informe será publicado durante el segundo semestre de 2020 y aborda distintos aspectos como el medioambiental, la relación con las comunidades de pueblos originarios y también los derechos laborales de los trabajadores.

"Hay una preocupación referente a las enfermedades que afectan a los trabajadores, los impactos relacionados con los turnos nocturnos, así como también cuestiones tan básicas como las restricciones para concurrir al baño", indicó Bizama.

El jefe regional del INDH en Aysén además indico que durante las pruebas de campo "hemos visto las precarias condiciones de contratación y subcontratación de personas que trabajan en la industria, hemos visto que la seguridad y la salud de los trabajadores está muy afectada toda vez que existe un alto número de accidentes y muertes de buzos en las granjas de salmón y que se repite año a año".

Si bien existen responsabilidades porpias de la industria con sus trabajadores, desde el INDH puntualizaron que también el Estado debe cumplir un rol en la fiscalización y desarrollo de la industria.

"Respecto a las eventuales vulneraciones a los derechos humanos que se pudieran dar, el Estado las puede observar e ir fiscalizando, a través de la Dirección del Trabajo; para las vulneraciones laborales, a través de la superintendencia del Medio Ambiente; para ver la protección del ecosistema donde se desarrollan estos proyectos acuicolas; o a través de la Conadi para proteger los derechos de las comunidades indígenas", agregó Joaquin Bizama.

Investigación en curso

Desde la Seremi de Trabajo en Aysén indicaron que la empresa que contrató al guardia ya fue multada y confirmó además la suspensión de faenas en el centro de cultivo Punta Aguada de AquaChile, que podría ser sancionada por su eventual responsabilidad en las condiciones en las que permanecía el guardia de seguridad.

"No contaba con energía para iluminación, no contaba con agua potable, no contaba con baño, no contaba con un sitio para comer, no contaba con un lugar para dormir", indicó la seremi de trabajo, Andrea Ponce, quien agregó que "estamos esperando que se termine el informe para determinar las responsabilidades que le caben en esta gran vulneración a los derechos de este trabajador que como Ministerio del Trabajo no vamos a permitir".

El guardia de 40 años, tras la fiscalización, fue llevado de regreso a tierra y enviado a su domicilio en la región de Los Lagos.

AquaChile, empresa dueña del centro donde ocurrieron las graves vulneraciones aún no se ha referido a la denuncia.