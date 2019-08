Investigación sumaria contra ex fiscal de Coyhaique alude a caso de narcotráfico

Dos son los cargos mencionados en el sumario iniciado en la Fiscalía Regional de Aysén en contra del ex fiscal jefe de Coyhaique Néstor Gómez, quien renunció al Ministerio Público por desavenencias con su superior jerárquico a principios de junio de 2019.

La investigación se inició tras el juicio en el que dos ex funcionarios de Carabineros de la Tenencia Mixta Choapa fueron condenados a tres años de cárcel por vender droga obtenida en procedimientos policiales.

En el proceso aparece como imputado un tercer funcionario, quien finalmente fue absuelto -según la investigación sumaria- por una omisión del ex fiscal Gómez

"Durante la audiencia de preparación de juicio oral desarrollada ante el Tribunal de Garantía de Coyhaique, no incidentó de nulidad ni objetó de manera alguna la resolucióndel juez, permitiendo con ello que durante el juicio dichas pruebas fueran objetadas, prohibiéndose su presentación", versa el primero de los cargos.

Esto constituiría infracciones al artículo 37 del reglamento que rige a los fiscales del Ministerio Público, específicamente en no desempeñar las funciones de su cargo (N° 1) y no realizar sus labores en la mejor forma posible y cumplir con las tareas asignadas (N° 8).

El segundo cargo es más grave, ya que implica que, por omisión o exprofeso, el ex fiscal impidió la persecución penal de otros delitos que involucran a funcionarios de Carabineros.

Según la declaración de uno de los funcionarios de Carabineros detenidos, además de la venta de droga realizada a un traficante, habían efectuado otra transacción en la jurisdicción de la Fiscalía Regional de Coquimbo.

"Ya habíamos vendido como un kilo en Los Vilos a un tal Elías. Fuimos a dejar esa droga. Esto fue unos tres días antes de que hiciera la primera transacción con Jean Pierre. Elías nos pasó a los días después 1 millón 300 mil pesos y luego a los días después 300 mil pesos más", señala la declaración de uno de los ex carabineros.

Además de este delito, el funcionario reconoció que conocía de otros delitos cometidos por funcionarios policiales de la Región de Coquimbo.

"Sé que en el Retén Pichidangui se mueven en ese aspecto", agrega, indicando el apellido de un sargento y añade que hay otros funcionarios "a quienes llamo Los Maravillosos, que les pedían dinero a los inmigrantes".

Según el Oficio FR Nº 758, enviado el 25 de julio en el marco de la investigación administrativa, firmado por el fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, el ex fiscal jefe de Coyhaique no le informó de los delitos mencionados por el ex funcionario de Carabineros y por ende se impidió la persecución penal de estos hechos.

Lo declarado por el encargado del Ministerio Público en Coquimbo se contradice con el correo enviado el 24 de septiembre de 2018, a las 17:37, por el fiscal Gómez donde indica: "Estimado Fiscal Regional: En mi calidad de Fiscal Regional Subrogante remito a UD. copia de declaraciones prestadas por los Ex Carabineros de la Tenencia Mixta Choapa... en causa por Tráfico de Drogas y que dan cuenta de la comisión de otros delitos dentro de vuestra jurisdicción".

El fiscal Adrián Vega incluso habría respondido agradeciendo la información el mismo día 24 de septiembre a las 20:28 horas. Cooperativa Regiones intentó comunicarse con el fiscal regional de Coquimbo sin obtener respuesta hasta el cierre de esta nota.

La Fiscalía Regional de Aysén, mientras tanto, respondió por correo electrónico que no se referirían al tema debido a que la investigación sumaria aún está en curso.