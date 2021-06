Investigan al Gobierno Regional de Aysén por proyectos fotovoltaicos adjudicados a Itelecom

Durante el fin de semana largo las policías y la Fiscalía realizaron allanamientos a las oficinas de informática del Gobierno Regional de Aysén, para incautar correos y un computador en el marco de las investigaciones que se desarrollan por dos licitaciones de sistemas fotovoltaicos ejecutados en Coyhaique y adjudicados a la empresa Itelecom.

"En el marco de la investigación del caso luminarias se produjo la incautación de un equipo computacional de las dependencias del Gobierno Regional de la Unidad de Proyectos. Yo le solicité a la intendenta que pueda instruir una investigación sumaria tendiente a recabar todos los antecedentes para que cuando asumamos la administración se pueda proceder con sumario administrativo", indicó la gobernadora electa, Andrea Macías.

Las investigaciones tienen relación con los proyectos de construcción de un sistema fotovoltaico para dotar de electricidad a 28 viviendas del sector rural de San Miguel; y otro proyecto similiar para 66 casas de sectores rurales de la comuna de Coyhaique, ambos adjudicados a Itelecom por montos de 247 millones y 553 millones de pesos respectivamente.

"El fiscal nacional ha decidido unificar las causas en la investigación que lleva la Fiscalía Regional de Ñuble, así que he solicitado una audiencia con la fiscal que lleva el caso para ponernos a disposición y manifestar nuestra voluntad para que esta investigación culmine de manera exitosa. Hoy es crucial dar muestras claras de la probidad, que necesitamos que actúen todas las instituciones y funcionarios públicos", agregó Macías.



Actualmente, hay una decena de funcionarios y ex funcionarios investigados en esta causa que aún no tiene formalizados, entre ellos están el encargado de confeccionar las bases de las licitaciones y un ex trabajador del Gore que realizó modificaciones al proceso de concurso en la plataforma mercado público.