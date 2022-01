Investigan muerte de dos buzos ayseninos en accidentes en centros de cultivo de salmones

Dos muertes de buzos de la región de Aysén en labores vinculadas a la industria salmonera están siendo investigadas por la PDI y la Dirección del Trabajo.

La víctima del primer accidente fue identificada como Edgar Mansilla, de la comuna de Aysén, quien falleció mientras realizaba labores de limpieza de redes en un centro de la empresa Camanchaca en Hualaihué, provincia de Palena.

"En las primeras diligencias se determinó que esta persona era de profesión buzo, estaba limpiando la piscina de salmones y sufrió un accidente, el compresor de aire perdió presión, siendo socorrido por los demas trabajadores quienes rescataron a la víctima ya fallecida", explicó el subprefecto Fredy Biere, de la Brigada de Homicidios Puerto Montt.

24 horas después, en el Fiordo Aysén, falleció el buzo José Ruiz Oyarzo mientras realizaba faenas para la empresa de servicios acuícolas Yankamar, que operaba en el centro de cultivo Petiso de Salmones Antártica, ubicado a dos horas de navegación desde Puerto Chacabuco.

"Emitimos una orden de investigar para la PDI, para establecer, o no, si existió intervención de terceros en el deceso o la existencia de una negligencia en cuanto a la supervisión y a las condiciones en las que se realizaban las labores de buceo", señaló el fiscal de Aysén, Pedro Poblete.

Preocupación sindical

Existe preocupación en el Sindicato Nacional de Buzos por la accidentabilidad en la industria y han realizado un llamado a manifestarse buscando avances en materia legislativa.

El presidente de esta agrupación sindical, Claudio Faúndez, a través de redes sociales, indicó que "no puede ser que nosotros tengamos dos buzos muertos en 24 horas, esto no tiene nombre, en febrero de 2021 murieron tres, y no pasó nada. Rogamos a aquellos diputados que van a asumir en marzo para crear la ley del buzo, donde se sancione con penas de cárcel, con indemnizaciones para sus familias".

En la misma linea, desde la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile (Confepach), insistieron en la necesidad de legislar dada la accidentabilidad registrada en la industria del salmón, con 41 accidentes ocurridos durante 2021.

"Hay una fiscalización escrita, pero que en la práctica no se lleva a cabo y es así con estos lamentables accidentes que terminan con la vida de buzos. Para nosotros es primordial que el Congreso legisle y que tome consciencia del riesgo que corren los buzos, esto lo venimos denunciando desde hace bastante tiempo pero no hemos tenido eco en materia legislativa" indicó el presidente de la Confepach, Marcelo Soto.

Desde el Consejo del Salmón, organización que desde hace un año y medio reúne a cinco de los mayores productores nacionales de la industría, lamentaron los dos fatales accidentes y agregaron que son conscientes de la necesidad de avanzar en la creación de nuevos protocolos para la realización de faenas subacuáticas.

"Pegan muy fuerte este tipo de informaciones, a mediados de 2021 lanzamos un protocolo de buceo, este tema es muy relevante para nosotros y busca proteger a los buzos; que cuenten con mejores herramientas y que se tomen acuerdos en materias de seguridad, como por ejemplo evitar faenas ante condiciones de mal tiempo y que las empresas avancen en uso de nuevas tecnologías como ROVs (robots submarinos)" indicó Gonzalo Silva, director regional del Consejo del Salmon.

En 2021, según la información recopilada por el Centro Ecoceanos, 14 buzos y trabajadores de la industria salmonera fallecieron en distintas circunstancias vinculadas a las faenas productivas entre las regiones de Los Lagos y Magallanes.