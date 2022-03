Manipuladoras de alimentos inician paro regional en Aysén por problemas con las raciones de Junaeb

Las manipuladoras de alimentos iniciaron este jueves un paro regional en Aysén debido a los problemas de abastecimiento que han debido enfrentar desde el retorno presencial a clases y que no ha permitido entregar las raciones de desayuno y almuerzo a los estudiantes de los establecimientos municipales y subvencionados.

La decisión fue tomada luego de que por dos semanas no llegaran los productos necesarios para cumplir con los servicios de alimentación. Por ejemplo, indicaron que el 3 de marzo a algunos colegios llegó un litro de yogurt para entregar el postre a 125 alumnos.

"No es posible que una comida vaya sin ensalada, o vaya a medias porque no tiene todos los nutrientes como corresponde. Los papitos a veces nos critican porque según ellos nos llevamos las cosas, pero no es así, nosotros tratamos de hacer y entregar lo mejor para ellos", indicó Marta Ledesma, presidenta regional del Sindicato de Manipuladoras de Alimentos.

Las manipuladoras señalan que lamentablemente Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) no ha realizado una correcta fiscalización al cumplimiento del contrato de alimentación, agregando que incluso los alimentos no han llegado en condiciones para ser entregados a niños, niñas y adolescentes.

"Hay desabastecimiento, no llegan todas las raciones, no llegan las cantidades de nutrientes que tienen que traer la comida. Junaeb ha hecho oídos sordos, no han supervisado bien, nos han dicho a las manipuladoras 'hagan lo que tengan'. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo lo explico a los niños o a los apoderados?", agregó Ledesma.

Desde la Municipalidad de Coyhaique, en su calidad de sostenedor de establecimientos, agregaron que es urgente tener una respuesta y soluciones desde Junaeb y la Seremi de Educación.

"Las manipuladoras se fueron a paro porque no tenían alimentos o estaban en descomposición. Se tiene que dar una respuesta rápida de Junaeb y Educación, porque es un problema que se origina en estas instituciones y aún no hay una solución concreta en el corto tiempo. Nosotros estamos tomando acciones pero requieren de la aprobación de la Seremi, como por ejemplo acortar la jornada o suspender las clases en las tardes", señaló el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica.

Esta tarde la recién nombrada seremi de Educación, la sociologa Isabel Garrido, sostendrá una reunión con la Dirección Regional de Junaeb y el delegado presidencial para intentar buscar una solución a los problemas de abastecimiento.

Desde el Congreso, el diputado Miguel Ángel Calisto anunció que enviará un oficio a Contraloría para que investigue la licitación adjudicada por la empresa Servicios Alimenticios Hendaya y aplique las sanciones por los incumplimientos registrados hasta el minuto.