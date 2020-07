Militares que dispararon contra civiles en Villa O'Higgins quedaron en libertad

Los dos militares que fueron detenidos por percutar disparos desde una patrulla durante el toque de queda el sábado pasado en Villa O'Higgins fueron puestos en libertad durante este lunes.

La fiscal Lorena Barudi de Cochrane llegó hasta la comuna para realizar diligencias que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos que terminaron con dos personas lesionadas, una de ellas en riesgo vital en el Hospital de Coyhaique.

Tras entrevistar al teniente Gabriel Pizarro y al cabo segundo Fernando Valdés, la persecutora penal decidió dejar en libertad a ambos ya que según la investigación realizada hasta el momento por la Fiscalía y Carabineros, el uso de las armas se ajustaría a derecho.

"El Ejército se encuentra prestando toda la colaboración necesaria para el esclarecimiento de los hechos. Finalmente, quiero dar a conocer que el personal militar se encuentra en libertad y sin medidas cautelares", indicó el general Joaquín Morales, jefe de la Defensa Nacional en Aysén.

El abogado Cristián Cruz, quién ha acompañado a la madre de Martín Villegas, joven que permanece en riesgo vital, comento que "mi experiencia como abogado de Derechos Humanos, con la fiscalía de la zona es pésima, han abandonado a las víctimas, han optado por no investigar como en el caso de la violencia policial en el movimiento social de Aysén".

La versión de la familia de los lesionados es distinta a la entregada por la IV División del Ejercito que estaría respaldada preliminarmente por la investigación del Ministerio Público al determinar la legalidad del uso de las armas.

"Me parece que es un poco rápida la conclusión, entendemos que la investigación no ha terminado, es más recién se inicia y quizás no están los elementos de juicio para la fiscalía que invite a formalizar a los partícipes" comentó el abogado Cruz.

Martín Villegas Sepulveda, estudiante de Construcción Civil y de 20 años de edad, continúa con riesgo vital y ha sido sometido a más de tres intervenciones quirúrgicas en el Hospital Regional de Coyhaique para intentar reparar los daños multisistémicos provocados por el disparo percutado por el teniente que lideraba la patrulla militar con la que se enfrentó en Villa O'Higgins.