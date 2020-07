Municipalidad de Guaitecas denunciará a la justicia millonaria pérdida de recursos destinados a educación

Un nuevo problema económico enfrenta la Municipalidad de Guaitecas, debido a los cobros que les están llegando a raíz de dineros no rendidos, hace una semana fue la Intendencia que solicitó la devolución de más de 300 millones de pesos y en estos días se sumó la solicitud del Mineduc para que el municipio reintegre 78 millones de pesos entregados mediante el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).

Según el señaló alcalde, Marcos Silva, existen otros 17 millones de pesos del FAEP, que no se ha logrado saber que paso con ellos "en conversación con el Contralor vamos a presentar o una denuncia ante la PDI o derechamente una querella en contra de quienes resulten responsables por la administración de estos recursos"

"Buscaremos los medios y pondremos tal vez una persona disponible en la Municipalidad para que vaya entregando la información que se necesite. Así es que, también le queda una ardua tarea a nuestro nuevo DAEM, con respecto a buscar la información para que sea entregada a la justicia y se puedan determinar los presuntos responsables de esta situación en particular" indicó la primer autoridad comunal

Según explicaron desde el municipio, el Ministerio de Educación solicitó el reintegro el 14 de enero y entregó un plazo de 30 días para responder

"No hubo respuesta en su minuto y si la hubo, desconocemos donde está" explicó el alcalde, Marcos Silva, agregado que "hechas las averiguaciones en finanzas, esta plata no está, evidentemente no se gastó en educación"

El actual alcalde de Guaitecas asumió el doce de mayo tras la destitución por notable abandono de deberes de, Cristian Alvarado, quien junto a 5 funcionarios municipales enfrentará un juicio por los delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos.