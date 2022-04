"No se trata de ser populista": Alcalde de Coyhaique salió a recoger basura tras falta de personal

El alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, fue visto abordo de un camión de basura mientras se recogían los desechos de la comuna. El hecho se viralizó luego que los vecinos del sector compartieron fotografías por redes sociales.

El edil se refirió a la situación en una publicación que realizó en su cuenta de Twitter, donde se dirige especialmente a quienes criticaron su actuar.

"No se trata de ser populista, se trata de liderar, y a veces para liderar no tienes que estar en el sillón de la alcaldía, sino con tu gente motivándolos y sentirlos parte importante del desarrollo de esta comuna. No me arrepiento de haber trabajado junto a ellos desde las 7.30 am hasta las 14 horas. Lo haría una y mil veces", escribió.

Aquí les dejo un texto para los que critican por qué anduve hoy recolectando basura junto a los recolectores. No perdamos el sentido de humanidad. pic.twitter.com/79AYYJM6EV — Carlos Gatica Villegas (@CarlosGaticaV) April 16, 2022



Por otro lado, el alcalde explicó en una conversación con Meganoticias Alerta, las razones que lo llevaron a apoyar a los recolectores.

El alcalde aseguró que la comuna no cuenta con la cantidad suficiente de recolectores para cumplir con esta función, debido a múltiples factores. Entre ellos, el hecho que "en Chile el trabajo de un recolector no es reconocida, y eso es un llamado a la sociedad completa. Los trabajadores merecen tener ese sentido de gratitud de todos los vecinos".

Gatica contó que el problema "tiene que ver con las opciones de trabajo. Hoy existe una oferta laboral muy amplia y los salarios eran bajos, entonces ahí hubo una mezcla perfecta. Y de 18 recolectores que tenía que haber, ahora solo existen 10″.

Agregó que esos 10 trabajadores han asumido la labor de las ocho personas que se siguen requiriendo, cargándose así de trabajo: "Faltaba un golpe anímico, los veo desmotivados, porque no lo han pasado bien".