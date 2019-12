Paciente exige a isapre cobertura completa de medicamento que la mantiene con vida

Este jueves en la Corte de Apelaciones de Coyhaique se relizaron los alegatos en la causa por el recurso de protección interpuesto por Olga Ramos, paciente diagnosticada con una enfermedad degenerativa y mortal, a quien su isapre notificó de la disminución de cobertura de uno de sus medicamentos.

No obstante, los representantes de la isapre Colmena Golden Cross no asistieron a la audiencia sin presentar excusas.

"Hoy fueron los alegatos, a los que asistí personalmente, alegué por 18 minutos y la isapre no se presentó, esa es la importancia que le dan ellos a este tema" indicó el abogado, Sergio Guzmán, quien representa los intereses de la paciente.

Por el minuto la única comunicación que han tenido con la empresa fue una carta enviada por la isapre, tras ser notificada del recurso interpuesto en su contra, en la que se señala que hubo un error de transcripción y que la cobertura continuaba siendo del 80 por ciento tal como se había realizado hasta la fecha.

"Con ese reembolso yo voy comprando todos los meses. Todos los años tengo que pedirle a la isapre que me renueve este beneficio, presentando informes médicos, en el mes de octubre realicé este trámite y me informaron que me darían el beneficio, pero no en las mismas condiciones que antes", dijo Olga Ramos.

El medicamento en cuestión es el principal de su tratamiento y le permite llevar una vida diaria relativamente normal y ralentizar el proceso de deterioro progresivo de su salud.

"Sin medicamentos la esperanza de vida es de dos años y con medicamentos tenemos casos, a nivel nacional e internacional de siete o maximo 10 años", comentó la paciente.

Lo que busca la paciente con el recurso de protección es que la isapre Colmena entregue una cobertura total para el medicamento Riociguat, cuyo valor en el mercado bordea los tres millones de pesos.

"Lo que le pedimos hoy a la corte es que se entregue cobertura integra y en un 100 por ciento del medicamento Riociguat a mi cliente por el resto de su vida y en segundo lugar que se declare la obligación de la isapre de no entorpecer la entrega oportuna del medicamento", señaló tras la audiencia el abogado Sergio Guzmán.

La Corte de Apelaciones de Coyhaique accedió a la solicitud de la paciente y decretó la orden de no innovar, permitiendo con ello, que mientras dure el procedimiento judicial la isapre deba reembolsar el 80 por ciento del valor del medicamento.