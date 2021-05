Pasajeros de barcaza Jacaf esperaron por horas sin calefacción en bahía de Puerto Chacabuco

Cerca de cinco horas sin calefacción debieron esperar los 75 pasajeros de la barcaza Jacaf, de la empresa Naviera Austral, para poder recalar en Puerto Chacabuco.

A las 20:00 horas, rafagas de viento impedían la operación normal de las embarcaciones por lo que la Capitanía de Puerto determinó el cierre del muelle. La alternativa era que la barcaza contratara un remolcador que les permitiera ingresar a Chacabuco.

"Las condiciones están buenas pero no hemos atracado, estamos desde hace más de dos horas fondeados en la bahía de Puerto Chacabuco. (Somos) alrededor de 75 pasajeros, entre ellos adultos mayores y niños. Lo que más me molesta es que no hay calefacción dentro de la barcaza, no hay diferencia entre estar afuera de la barcaza o estar adentro: la temperatura es la misma", relató Eduardo Coloane, comunicador de Islas Huichas.

Pasajeros denuncian que la espera en estas condiciones se debería a problemas de gestión ya que la empresa podría contratar un remolcador que los lleve a #PuertoChacabuco @Cooperativa #CooperativaRegiones pic.twitter.com/kQSyNL5KgH — javier verdejo (@javierverdejop) May 25, 2021

El seremi de Transportes de la Región de Aysén, Fabián Rojas, señaló que "hablamos con la empresa y les hicimos ver que la desidia por esta situación, la falta de empatía que tuvieron con los pasajeros, generó toda esta polémica".

Licitación no contempla la contratación de remolcadores

La ruta realizada por la embarcación Jacaf, entre las regiones de Los Lagos y Aysén, es uno de los servicios de transporte marítimo subsidiados, pero no contempla la contratación de remolcadores.

"La empresa toma una decisión en base a su situación comercial y nosotros contractualmente no los podemos obligar a que contraten un remolcador. Eso obedece a una decisión propia de la empresa", señaló el seremi Rojas.

El diputado de la Región de Aysén Miguel Ángel Calisto (DC) criticó a través de redes sociales la decisión de Naviera Austral, ya que a su juicio afectaba la dignidad de los pasajeros de la Jacaf.

AHORA Jacaf (servicio subvencionado) tiene a 75 personas sin calefacción, atrapadas en la barcaza esperando que mejore el clima, porque no quiere contratar remolque #PtoChacabuco @GloriaHutt. La dignidad de habitantes de zonas extremas, a criterio de la empresa @navieraustral pic.twitter.com/l80Jo0x7ND — Miguel Angel Calisto (@MiguelCalisto) May 25, 2021

"Lamentable. Por una falta de criterio de la empresa Naviera Austral, a través de su barcaza Jacaf, no quieren contratar el servicio de remolque. No nos parece que una empresa que presta servicio a las familias del litoral de la región no quiera contratar un servicio por un tema meramente económico y tenga a sus pasajeros esperando, sin posibilidad de descender", expresó Calisto.

A través de un comunicado, la empresa Naviera Austral insistió en que "el servicio de remolcador en esta ruta no está contemplado en el contrato licitado, así como no es efectivo que la empresa tenga deuda alguna con los remolcadores". En el documento atribuyó la espera a "los fuertes vientos que azotaban Puerto Chacabuco, la barcaza Jacaf no pudo recalar a la hora de su llegada".

COMUNICADO Jacaf Pto Chacabuco 25mayo2021 by Jav Verdejo on Scribd

Ante los argumentos de la empresa, desde la Gobernación de Aysén, indicaron que la embarcación no debió haber zarpado desde Islas Huichas si las condiciones de Puerto Chacabuco no eran las óptimas.

"Son condiciones que la empresa debe prever. Las tecnologías nos permiten conocer las condiciones del tiempo que vamos a tener y las características de nuestro puerto que tiene estas condiciones especiales. Quiero aprovechar de hacer un llamado a la empresa para que antes de zarpar de Islas Huichas vean cuáles serán las condiciones para llegar, tras cinco horas de viaje, a Puerto Chacabuco", agregó el gobernador, Manuel Ortiz.

Poco despues de la una de la madrugada los pasajeros de la barcaza lograron descender de la embarcación tras cinco horas de espera.

Desde la Seremi de Transportes informaron que enviarán los antecedentes a Contraloría para que determine si la exigencia del uso de remolcadores en Puerto Chacabuco para embarcaciones como la Jacaf se ajusta o no a derecho.