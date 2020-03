PDI allanó Municipalidad de Coyhaique a raíz de investigación por fraude al Fisco

Funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI allanaron las dependencias de la Municipalidad de Coyhaique por orden de la Fiscalía, en el marco de una denuncia derivada de los antecedentes recabados por la Contraloría en la investigación especial a contratos municipales.

"Es una denuncia por fraude al Fisco y negociación incompatible", indicó el fiscal a cargo de la investigación, Luis González, quien agregó que las diligencias se desarrollaron "con total normalidad y con la información del personal de la municipalidad y por lo tanto se están llevando adelante. Principalmente (se trata de) levantar información y evidencia de distinto tipo".

Según el ente contralor, existía un eventual conflicto de interés que afectaba al abogado del municipio, Waldemar Sanhueza, quien tenía vinculos contractuales con las empresas favorecidas por el arriendo del terreno y posterior licitación de la administración del corral municipal.

De todas formas el persecutor precisó que la investigación es más amplia y por el minuto sin un imputado en particular ya que "las irregularidades se han cometido al parecer al interior del municipalidad y por lo tanto la investigación es amplia respecto de todas las personas que resulten responsables".

Los funcionarios de la PDI, retiraron computadores, discos duros y documentos desde las oficinas del alcalde Alejandro Huala, el administrador municipal Orlando Alvarado y el asesor jurídico Waldemar Sanhueza, además de otras oficinas del edificio edilicio.

"Si finalmente la justicia determina que acá no ha ocurrido nada, espero que se difunda de la misma manera", solicitó el jefe municipal. Agregó que "se instala una realidad a raíz de una investigación. No nos olvidemos que estamos en un proceso investigativo; no hay formalización de nadie, no hay culpables".

El alcalde señaló que se prestará toda la colaboración a la Fiscalía y a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos para el esclarecimiento de los hechos.

Desde el Ministerio Público indicaron que a partir de los eventuales hallazgos en las evidencias levantadas se solicitará las declaraciones de distintos funcionarios.