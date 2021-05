Piden diez años de cárcel para hombre acusado de violar a su hija en Coyhaique

Por decisión unánime el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique determinó la culpabilidad de un hombre acusado por la Fiscalía por la violación de su propia hija de 18 años, ocurrida en 2019 en la capital regional de Aysén.

Si bien el Ministerio Público, en la acusación fiscal, solicitó una pena de 7 años de presidio, el Centro de Atención a Víctimas, querellante en este caso, pidió una condena de 10 años de cárcel para el imputado.

"Se pudo esclarecer la existencia del delito y el Tribunal decidió condenar a esta persona como autor del delito de violación. El Ministerio Público está pidiendo una pena de 7 años y hay querellante en la causa, que corresponde al Centro de Víctimas, quien solicita una pena de diez años y un día, alegando la agravante de parentesco" indicó el fiscal, Luis Contreras.

Durante el juicio el acusado intentó traspasar la responsabilidad del hecho a su hija de 18 años y víctima del delito de violación, argumento que no fue tomado en cuenta por los magistrados.

"El acusado alegaba a su favor una serie de antecedentes que a la postre resultaron ser simplemente estereotipos y prejuicios respecto a la conducta de la víctima. Recordemos que no importa como una víctima vista o lo que haya hecho antes de que ocurra el hecho, ello no implica que no pueda ser víctima de un delito de esta naturaleza que es bastante grave" agregó el fiscal. Luis Contreras.

A mediados de esta semana, el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique realizará la audiencia de lectura de sentencia donde se conocerá la pena que deberá cunmplir el hombre encontrado culpable del delito de violación cometido contra su hija.