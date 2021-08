Piden presidio perpetuo calificado para acusado de violación con femicidio en Coyhaique

El Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique inició el juicio contra Cristian Díaz Vargas, acusado por la Fiscalía como autor del delito de violación con femicidio de su prima, Julia Mansilla de 21 años, ocurrido el 1 de octubre de 2020 en Coyhaique.

El acusado, de nacionalidad argentina, permanece actualmente en prisión preventiva desde su formalización, y el rango de pena asociado al delito fluctúa entre presidio perpetuo simple y presidio perpetuo calificado.

"Estamos ante uno de los casos más escalofriantes que han estremecido a la comunidad de Coyhaique, pero sobre todo han causado un dolor infinito en la familia de Julia Aluén, ella es la víctima de esta causa. Julia pertenece a una familia que tiene características especiales de vulnerabilidad, su padre es una persona sordomuda, su madre sufre discapacidad mental y también hipoacusia", indicó en la apertura el fiscal, Luis Contreras.

El acusado llegó durante 2020 a vivir en la casa de la madre de la víctima y actuó con inusitada brutalidad, actos calificados como de "violencia expresiva" por el Ministerio Público y que justifican la solicitud de presidio perpetuo calificado contra el imputado.

"Son lesiones que no solamente están destinadas a matar sino que están orientadas a dejar un mensaje de odio y menosprecio acerca de la calidad de mujer de la víctima. Tiene lesiones en su cara que no son usuales en este tipo de hecho y que forman parte de esa violencia expresiva. Él fijó un collar en el cuello de la víctima con heridas cortopunzantes, es un hecho escalofriante, aterrador", explicó el fiscal Contreras.

La defensa del acusado en su alegato de apertura, hizo hincapié en el presunto arrepentimiento de Cristian Díaz, quien está confeso de los hechos.

"Cuando presta declaración él manifestó que está absoluta, completa y totalmente arrepentido de los hechos que motivaron esta causa, no hay palabras que puedan expresar el arrepentimiento de algo que nunca debió haber sucedido. No sabe qué pasó, reconoce los hechos, el hecho basal, pero no sabe qué lo llevó a eso, incluso tratamos de averiguar sobre un eventual episodio crepuscular", señaló el defensor, Ricardo Flores.

La víctima presentaba 72 lesiones cortopunzantes en distintas partes de su cuerpo, además de decenas de golpes, sin embargo la defensa descarta que se trate de un acto de misoginia.

"La violencia no está orientada hacia una víctima determinada, no fue por ser mujer, no fue por ser pariente, no fue por rencillas anteriores, fue un algo que lo nubló y eso que lo nubló es lo que hoy no tiene explicación", el defensor del acusado.

Cristian Díaz, prestó declaración en el inicio del juicio, pero el tribunal, junto con prohibir mostrar el rostro del acusado, solo permitió a los medios de comunicación difundir los alegatos de apertura del Ministerio Público y de la defensa del acusado.