Polémica por indicación que permite a pescadores de Los Lagos extracción permanente en costas de Aysén

En el marco de la discusión para modificar la Ley General de Pesca, la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara Baja aprobó el pasado miércoles una indicación que generó fuerte rechazo en la Región de Aysén.

La propuesta, presentada por los diputados Mauro González (RN), Héctor Barría (DC) y Jaime Sáez (RD) -todos de Los Lagos-, obligaría legalmente a esa región a tener un plan de manejo para la extracción de recursos bentónicos desde su territorio en conjunto con la Región de Los Ríos.

Desde Aysén los cuestionamientos no tardaron, dado que -advierten- actualmente existe un acuerdo de "zonas contiguas" entre ambas regiones que permite a pescadores de Los Lagos extraer recursos bentónicos del litoral de Aysén, cuyas cuotas se asignan a los pescadores de cada territorio de acuerdo a la capacidad extractiva del mar aysenino.

La posibilidad que este acuerdo se renueve y se prolongue en el tiempo está establecido en el Artículo 50 de la propuesta de ley presentada por el Gobierno, sin embargo, los parlamentarios de Los Lagos modificaron el punto añadiendo que se deberá elaborar un plan de manejo conjunto para ambas regiones y así definir las cuotas.

"Aquí no es una cuestión de mala voluntad. No quedan más erizos, no quedan más recursos en la región, están agotados", alertó el presidente de la Asociación "Aysén Mar Sustentable", Renato Flores, sobre los problemas de la modificación.

En esta línea, acusó que están "muy cansados de esto, porque con todos los gobiernos nos pasa lo mismo: tenemos que salir a la calle a defender nuestros recursos, porque no nos queda otra alternativa".

DEBATE ENTRE LOS PARLAMENTARIOS

El punto generó un amplio debate en sala, pues los parlamentarios de Aysén se opusieron a la medida y los representantes de Los Lagos la apoyaron.

"Aysén ha cuidado sus recursos naturales, los ha protegido y no es justo que vengan los pescadores semi industriales de la Décima Región a extraer el recurso. Los ayseninos no tenemos la culpa que en Los Lagos hayan extraído sus recursos sin control", indicó Miguel Ángel Calisto (exDC).

Por otra parte, su par RN Mauro González, quien representa Los Lagos, indicó que en esta región son miles los pescadores que requieren trasladarse hacia Aysén para poder extraer recursos.

"Buscamos regular para mantener la historia entre ambas regiones, conservar las fuentes laborales de miles de personas y proteger los recursos naturales. Con ello evitamos un daño enorme para la Región de Los Lagos, ya que, con la postura de los parlamentarios de Aysén, que no quisieron llegar a acuerdo sobre las indicaciones, se le estaba cortando los brazos a más de 16 mil personas, y esto me parecía muy grave", detalló el parlamentario.

Cabe señalar que el acuerdo de zonas contiguas se renueva cada año con una votación entre los sindicatos de pescadores de ambas regiones. Con la aprobación de esta indicación quedaría incluido en la Ley, y no sería necesario votar su continuidad quedando como un mecanismo permanente.