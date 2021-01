PS solicitará suspensión de militancia de alcalde de Coyhaique por caso "Luminarias"

El Partido Socialista de la región de Aysén solicitará al Tribunal Supremo de la colectividad la suspensión del alcalde de Coyhaique y candidato a la reelección, Alejandro Huala, luego de que fuera involucrado por uno de los ejecutivos de la empresa Itelecom como uno de los jefes comunales que recibieron coimas por proyectos de recambios de luminarias.

Los hechos quedaron al descubierto tras la publicación del diario La Tercera, que tuvo acceso a las declaraciones ante la Fiscalía de los ingenieros Pedro Guerra y Ricardo Rodríguez, encargado de licitaciones y director comercial respectivamente.

"Nos recibió el alcalde Alejandro Huala y nos señala que tiene un problema, porque Ureta no le había entregado ocho millones (de pesos) por el proyecto (...) Le pagamos al alcalde en otro viaje con Pedro, ocho millones en efectivo en una caja corrugada de vino. El dinero nos lo pasó Lefort. Le pagamos en un restaurante en el centro en el segundo piso, que tenía un privado. Llevamos el dinero en la caja de vino porque así lo sugirió Lefort", señala, según el matutino, parte de la declaración entregada por Rodríguez al Ministerio Público.

Tras conocerse los hechos en la región de Aysén, desde el Partido Socialista, indicaron que junto con solicitar antecedentes al alcalde pedirán la suspensión del candidato a la reelección.

"Es evidente que es un hecho que tiene relevancia a nivel nacional. Hemos visto a alcaldes y municipios involucrados en esta red de corrupción y como partido. Nosotros no estamos dispuestos a llevar un candidato que esté en esta condición. Vamos a solicitar que sean suspendidos sus derechos como militantes y su militancia, mientras dure la investigación", señaló el presidente regional del PS, Fabian Aniñir.

La noche del miercoles el alcalde Huala, presentó una licencia médica que lo mantendrá ausente de sus labores y desde el Concejo Municipal ya han manifestado su condena a los hechos denunciados.

Patricio Adio, concejal del Partido Socialista, señaló que "invitamos a la justicia a darle la mayor celeridad a esta investigación, por la gravedad de los hechos en los cuales se acusa a un alcalde en ejercicio y que además estará en la papeleta del 11 de abril y es nuestro deber como autoridad dar a conocer a la ciudadanía lo que está ocurriendo".

La licitación de 2016, que se adjudicó la empresa Itelecom durante la primera administración del alcalde Huala, y que consideraba el recambio del 60 por ciento de la luminaria urbana de Coyhaique por un monto superior a los 1.800 millones de pesos, ya había generado preocupación en el Concejo Municipal luego de que estallara el caso a nivel nacional.

"Tras conocer la noticia de las coimas de la empresa Itelecom, yo solicité los audios y las actas del Concejo de ese periodo. Yo le dije, 'señor alcalde, necesito un informe de como se llevó la licitación con Itelecom, no vaya a ser que el día de mañana nos llevemos una sorpresa'. Y la respuesta de él fue que no me preocupara porque todo ese proceso de licitación lo llevó el Gobierno Regional. Llevo cinco meses pidiendo lo mismo y aquí están las sorpresas que uno se lleva", señaló el concejal del PRI Ricardo Cantín.

Actualmente la Fiscalía Regional de Ñuble lleva más de 18 investigaciones en distintos municipios del sur de Chile, procesos que, salvo en el caso de Chillán, están catalogados como secretos.

"Hay otras ramificaciones en el resto del país, así que es una investigación muy compleja, de largo aliento. Estamos trabajando con la Brigada Anticorrupción de la PDI Metropolitana, y también con la Brigada de Delitos Económicos de Chillán y vamos avanzando, y esperamos tener buenos resultados", compartió preliminarmente la fiscal regional, Nayalet Mansilla.

Respecto a cuándo podría finalizar la indagatoria, la persecutora sostuvo que "no se puede dar una fecha exacta, pero de los casos que ya están judicializados, probablemente a fines de 2021 ya vamos a poder obtener algún resultado en cuanto a sentencia".

La empresa Itelecom en la región además se adjudicó proyectos de recambio de luminarias en las comunas de Aysén y de Ibañez y otros proyectos de electrificación rural financiados por el Gobierno Regional de Aysén.