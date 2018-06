Rectora de la U. Aysén advierte preocupante situación financiera en la casa de estudios

"El 2020 no lo vamos a pasar", advirtió la rectora de la Universidad de Aysén, María Teresa Marshall, en una sesión del Consejo Regional, donde la autoridad criticó el mecanismo de financiamiento de la casa de estudios.

Según consigna El Mercurio, la autoridad universitaria constató que "el pronóstico es complicado: nosotros el 2018 lo pasamos; el 2019, si nos apretamos, lo podríamos pasar, pero el 2020 no lo vamos a pasar (...) y no vamos a poder fracasar cuando tengamos a nuestros estudiantes en cuarto año, porque ya el sueño de las familias no se puede tocar".

Marshall apuntó a la responsabilidad de las autoridades del Estado en la creación del plantel, en 2015, principalmente al ex ministro de Educación y Segpres durante el Gobierno anterior, Nicolás Eyzaguirre.

"Con seis carreras, a lo más íbamos a llegar a los 500 estudiantes: hoy tenemos 200", detalló la rectora, exponiendo que los recursos de la casa de estudios llegan principalmente del arancel que pagan los estudiantes, el que además es bajo, constata el matutino.

Dentro de las gestiones de Marshall está la solicitud de una consultoría con un especialista de la Facultad de Economía de la U. de Chile para "que haga un estudio de la proyección del financiamiento de la universidad" y además se planteó el tema al ministro Gerardo Varela.