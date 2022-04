Renunció el seremi de Gobierno de Aysén tras críticas de Apruebo Dignidad a su designación

Apenas unos días después de su designación, el seremi de Gobierno de Aysén, Rodrigo Saldivia, presentó su renuncia al cargo.

El profesor, ex candidato a diputado y militante del Partido Socialista señaló que su renuncia está motivada por diversas críticas que recibió su nombramiento desde Apruebo Dignidad, el ala más izquierdista del oficialismo.

"Claramente uno no puede estar donde no lo quieren", apuntó en una declaración pública, agregando que su determinación no fue fácil de tomar, "ya que implica seguramente la desilusión de las personas que me quieren y que se sentían parte de este nombramiento, incluyendo a mis compañeros/as del Partido Socialista".

El delegado presidencial regional, Rodrigo Araya, aceptó la dimisión y le agradeció a Saldivia este domingo su disposición, "comprendiendo y respetando su decisión", para dar comienzo al proceso de búsqueda de quien lo reemplazará.

La autoridad añadió que se trabaja desde ya junto con el Ministerio Secretaría General de Gobierno para determinar quién asumirá la vacante, así como también el cargo de Economía: los dos únicos puestos que restan para completar el gabinete regional, compuesto por 18 seremis.