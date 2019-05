Restaurantes de Aysén combatirán la obesidad infantil con nuevos menús para niños

Chefs y cocineros de restaurantes y cocinerías de Coyhaique participaron en la capacitación cuyo objetivo es el desarrollo de una "Nueva carta de menú infantil" que invita al comercio gastronómico a modificar la oferta para los más pequeños y así cambiar el típico pollo con papas fritas por alternativas saludables para los niños y niñas.

"Me gustaron los colores, es entretenido para los niños, me gustó harto. Las mayonesas están buenísimas: cómo lograr esa textura con betarraga y zanahoria que son comidas saludables me pareció genial ", comentó tras la capacitación, María José Díaz del Restaurant Café Confluencia.

La actividad fue posible gracias a la alianza entre la Seremi de Salud y la carrera de Gastronomía de Inacap Coyhaique.

"Como región tenemos muy altos índices de obesidad infantil. Esperamos que a partir de esta reunión podamos ofrecer alternativas para adoptar algunos de estos menús, que sirven para poder tener una comida más saludable para nuestros niños", dijo en la actividad el vicerrector de Inacap, Angelo Palazzi.

"Quiero agradecer y valorar el compromiso que han tomado cada uno de los restaurantes que hoy se comprometen con esta estrategia", destacó la seremi de Salud , Alejandra Valdebenito.

Al momento de elaborar estos menús infantiles, en el grupo etario de niños y niñas entre 2 y 5 años, se recomienda que el almuerzo no supere las 400 kilocalorías. Por otra parte, el grupo etario entre 6 a 10 años requiere un aporte de 1.500 kilocalorías para las niñas y 1.700 kilocalorías para los niños, con un promedio de 500 kilocalorías destinadas al almuerzo.