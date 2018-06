Seremi del Medio Ambiente de Aysén formalizada por hurto simple renunció a su cargo

La seremi del Medio Ambiente de la Región de Aysén, Vera Rebeco (Evópoli), renunció a su cargo luego de ser formalizada por el delito de hurto simple, tras sustraer mercadería desde un supermercado de Coyhaique.

A través de un comunicado el Ministerio de Medioambiente informó que aceptó la renuncia voluntaria de Rebeco, justo un día después de su formalización.

"La ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, ha aceptado la renuncia voluntaria de la Sra. Vera Rebeco, quien se desempeñaba como secretaria regional de la cartera en la región de Aysén", señaló el escrito.

Además el comunicado señaló que la información ya fue comunicada a la intendenta de la Región de Aysén, Geoconda Navarrete.

Los antecedentes

En la audiencia de formalización del viernes, la ahora ex seremi llegó a un acuerdo reparatorio con el supermercado para pagar 45 mil pesos y no acercarse al establecimiento, acuerdo que fue informado y aprobado por el Juzgado de Garantía de Coyhaique.

Rebeco cometió el delito en febrero de este año, sin embargo ella se defendió señalando que su hija de tres años fue quién colocó distintos artículos del supermercado en una bolsa sin percatarse de ello.

"Pagué lo que llevábamos y saliendo de la caja me esperaba un guardia y me dice que abra la bolsa, la revisa y me indica que habían cosas del supermercado. Efectivamente cuando la abrí reconocí productos que no habíamos comprado y que mi hija, como niña y como a lo mejor les pasa a todos, llegó y echó al carro", relató la ex funcionaria.