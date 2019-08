"Swen debaz tibebe ki fèk fèt la": Matronas crean videos para padres haitianos en Coyhaique

El Servicio de Maternidad del Hospital Regional Coyhaique creó la serie "Swen debaz tibebe ki fèk fèt la", conformada por 11 videos en creolé con diversas tematicas relacionadas a los cuidados básicos de los recién nacidos.

Estos videos responden a la demanda que ha enfrentado el hospital de la capital regional de Aysén ya que durante este 2019 han nacido 10 chilenos de padres haitianos, muchos de los cuales no hablan fluidamente el español.

"Este último tiempo hemos tenido una cantidad importante de personas de origen haitiano, que no hablan nada de español o muy poco. Cuando uno habla de recién nacidos y de cuidados tan básicos como el aseo del cordón, cambiar pañales, dar pecho, cómo es la orina o sus deposiciones, etcétera, no sabíamos cómo comunicarnos", relató Johana Díaz, matrona gestora de esta iniciativa.

Por esta razón tomaron contacto con uno de los papás, Henry Moreau, para que colaborara en la traducción del español al creolé.

"Cuando nació mi hijo, fui a verlo a él y mi señora al Hospital. Conversando con la matrona, me dijeron - Hay muy pocas personas haitianas que entienden el español tan bien como tu- Me preguntaron si yo podía ser el traductor para hacer unos videos, para la gente que nazca en esta región" relata Henry Moreau, haitiano residente en Chile desde el 2017.

Henry, profesor de física y matemáticas que en Chile se ha desempeñado en el rubro de seguridad y construcción, recalcó la importancia de este tipo de iniciativas, que buscan derribar las barreras comunicacionales con la creciente comunidad haitiana de la Región de Aysén.

"Estoy muy contento, porque como extranjero me siento muy feliz de poder ayudar a mis compañeros y compañeras. Yo no hablo tan bien castellano, pero me defiendo", afirmó.

La serie de videos "Swen debaz tibebe ki fèk fèt la", que en español significa "Cuidados del recién nacido" se encuentra disponible para libre descarga y visualización en las redes sociales del Hospital Regional de Coyhaique.