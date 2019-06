Tribunal de Coyhaique declaró culpable a acusado por violación de compañera de liceo

De forma unánime, luego de tres días de juicio, el Tribunal Oral en Lo Penal de Coyhaique, condenó a un joven de 20 años que estaba acusado de violar a una compañera del liceo Juan Pablo II de Coyhaique en noviembre de 2017.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía permitieron a los jueces formarse la convicción más allá de toda duda razonable de que el acusado, por ese entonces de 18 años, atacó a la joven de 15 años en una sala de clases, mientras ella esperaba el inicio de una actividad extraescolar.

"Tenemos que abandonar, ya en el año 2019, una visión androcéntrica de la ley. Los cuerpos de las mujeres no pueden entenderse como objetos para la satisfacción de los deseos sexuales de los hombres. El no significa no", planteó el fiscal Luis Contreras Alfaro.

Según el relato de la víctima, antes de agredirla, el acusado le realizó la propuesta de tener relaciones sexuales y a pesar de su respuesta negativa su compañero de liceo la violó utilizando la fuerza.

La Fiscalía ha solicitado una pena de presidio mayor en su grado mínimo (de 5 a 10 años de cárcel efectiva), sin embargo, desde la defensa han plateado la atenuante de la colaboración prestada por el acusado.

"La defensa ha alegado la colaboración sustancial del acusado, quien declaró en el juicio reconociendo, en parte, la existencia de los hechos materia de la acusación, dándoles obviamente otra interpretación por lo que la defensa está solicitando la rebaja de la pena en un grado", agregó el fiscal Contreras.

El próximo 25 de junio los jueces darán a conocer la sentencia contra el joven de 20 años.