Tribunal decretó prisión preventiva para imputado por femicidio y violación ocurrido en Coyhaique

El Juzgado de Garantía de Coyhaique decretó este lunes la medida cautelar de prisión preventiva contra Cristián Fabián Díaz Vargas (42 años), imputado por el Ministerio Público como el autor de la violación y femicidio de Julia Mansilla Vargas (21) ocurrido durante la mañana del jueves 1 de octubre en el pasaje La Frontera de la población Cardenal Antonio Samoré.

Según los antecedentes recabados hasta el minuto y expuestos en audienica por el fiscal Luis Contreras, el hombre atacó sexualmente a la víctima antes de asesinarla brutalmente.

El imputado prestó declaración ante la Fiscalía y confesó el asesinato pero en su relato descartó la agresión sexual, narrando una relación consentida, argumento recogido por la defensa para plantear que el delito investigado correspondería a un homicidio simple.

"Sobre el homicidio no hay mucho que agregar: hay acciones de carácter homicida que fueron confesadas por el imputado, pero es distinta la figura de la agresión sexual. Revisado el informe sexológico no tenemos ningún tipo de lesiones que den cuenta de una figura de agresión sexual", señaló el defensor penal público Ricardo Flores.

Sin embargo, a juicio de la Fiscalía el relato del imputado no tiene asidero debido a las lesiones constatadas en el informe de autopsia que ratifica el delito sexual y el estado de las vestimentas de la víctima que no darían cuenta de una relación consentida.

Según precisó el fiscal, "la agresión que provoca a la víctima con gran violencia, con acciones vejatorias como las lesiones en la cara de la víctima con un elemento cortante, denotan que el agresor ha cometido este delito en relación del género despreciando o menospreciando la calidad de mujer de la víctima, razón por la cual, estima el Ministerio Público estamos ante un femicidio".

Desde la Policía de Investigaciones agregaron que el imputado se encontraba con una situación migratoria irregular, tras ingresar al país en el mes de febrero y que los antecedentes recabados hasta el minuto darían cuenta de una condena previa en Argentina.

"En horas de la mañana me comuniqué con el jefe de la Brigada de Homicidios de Comodoro Rivadavia, informándole de la detención de este ciudadano argentino y él me señala que tiene una sentencia condenatoria por lesiones y que no estaba siendo investigado hasta esta fecha por otros delitos allá", señaló el comisaro Mauro Gutiérrez, de la PDI Coyhaique.

Además de la violación con femicidio, el imputado fue formalizado por los delitos de hurto simple, violación de morada violenta y por infracción al articulo 318 por no respetar la cuarentena que rige en Coyhaique. El juzgado decretó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.