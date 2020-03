Vecinos de Balmaceda cortan la ruta tras activación de protocolo por coronavirus en el aeropuerto

Los vecinos de la localidad de Balmaceda, pueblo que colinda con el aeropuerto del mismo nombre, en la región de Aysén, decidieron esta tarde realizar la toma del camino que conecta al principal terminal aéreo.

La decisión de los pobladores fue tomada luego que esta mañana se activara el protocolo por covid19, tras la llegada de un vuelo que despegó de Santiago y con posterior escala en Temuco.

[🔵AHORA] Vecinos de Balmaceda comienzan barricada en puente de ingreso al Aeropuerto de Balmaceda, tras conocer la llegada de un posible paciente sospechoso de COVID-19. #Coyhaique #Aysen #COVIDー19 pic.twitter.com/fug2KC6ejc — Risco Aysén - El Baker (@RiscoAysen) March 21, 2020

La presidenta de la Junta de Vecinos de Balmaceda, Angélica Cifuentes, indico que "Yo como representante veo que no se está haciendo nada ¿Cómo es posible que este vuelo trajera más pasajeros enfermos? sé que no está nada confirmado, pero el hecho de venir una ambulancia a buscar uno que está con fiebre y otro que está aislado, la región dice basta, no queremos a nadie más"

Los vecinos de Balmaceda llevan varios días solicitando el cierre del aeropuerto, solicitud que incluso fue hecha llegar por el municipio a la intendenta de la región de Aysén.

"Nosotros veíamos venir una situación como la que estamos viviendo hoy día y es lo que queríamos evitar" dijo el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, agregando aún las autoridades de gobierno están a tiempo para decretar el cierre del terminal "llamo a la intendenta a que tome esta medida y así dar tranquilidad a la ciudadanía"

Respuestas de las autoridades regionales

Desde el Gobierno en la región de Aysén han descartado el cierre del principal terminal aéreo y agregaron que, la activación del protocolo por covid19, se realizó por la llegada de un pasajero que en los días previos estuvo en España, hombre que se mantendrá en cuarentena en un recinto de la DGAC.

A raíz de activación de protocolo por COVID-19 en aeródromo de Balmaceda. Se recuerda a la comunidad que sólo el Instituto de Salud Pública puede confirmar o descartar un caso por contagio de coronavirus COVID-19 #PlanCoronavirus pic.twitter.com/uDp85bbm10 — Seremi Salud Aysen (@SeremiSalud_XI) March 21, 2020

Añadieron que en el mismo vuelo, gracias al control realizado por la Barrera Sanitaria, se detectó a otro pasajero que embarcó en Temuco y que tras el aterrizaje registró una temperatura superior a los 38°

"Se activa el protocolo, se le envía a una sala de aislamiento y posteriormente es trasladado en una mabulancia SAMU hasta el hospital de Coyhaique donde está siendo evaluado para averiguar el origen de su fiebre" idicó la seremi de Salud Aysén, Alejandra VAldebenito.

El resto de los pasajeros,continúo su viaje a distintos puntos de la región de Aysén y desde la la Seremi de Salud, están contactando a las personas que viajaron en los asientos y filas aledañas al pasajero febril para realizar la vigilancia epidemiológica.