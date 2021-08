Alcalde de Coquimbo presentó querella criminal contra su antecesor Marcelo Pereira

El alcalde de Coquimbo, Ali Manoucheri, presentó una querella criminal por eventual malversación de caudales públicos y fraude al fisco en contra de su antecesor el ex jefe comunal, Marcelo Pereira y todas las personas que sean responsables de los ilícitos acusados.

Manouchehri explicó que la eventual malversación tiene relación con fondos redestinados desde los ingresos de la ley de Subvención Especial Preferencial (SEP), mientras que la investigación por fraude al fisco, con “contrataciones fantasmas”.

“El caso particular nos demuestra que, dentro de la administración anterior, tenemos antecedentes y esperamos también que la justicia se pronuncie acerca de estos eventuales delitos y dentro de la responsabilidad por supuesto, que la persona que lidera la ex administración es el ex alcalde Marcelo Pereira”, agregó Manouchehri.

Pablo Galleguillos, abogado asesor de la casa consistorial, indicó que los delitos se configuran “por la participación directa que le compete al ex alcalde, al ordenar y autorizar el traspaso de fondos de la Ley de Subvención Escolar Preferencial y también de las cuentas del departamento de Salud a las cuentas ordinarias del municipio para la gestión interna de la institución, en acciones como pago de remuneraciones, viáticos y a proveedores, además del arriendo o inmueble destinado para el ex alcalde”.

Pago de honorarios a “funcionarios fantasmas”

Galleguillos agregó que la acción de malversación de caudales públicos tiene relación con el de fraude al Fisco principalmente en materia de recursos humanos.

“Por el pago de honorarios a personas que jamás ejecutaron sus servicios, que se han denominado funcionarios fantasmas, como también aquellos funcionarios que han presentado una doble contratación, ya sea de planta o contrata y, además, una contratación mediante la modalidad de servicios a honorarios”, dijo el abogado.

“También se hizo el pago de horas extraordinarias a personas que no tenían el registro de haberlas ejecutado, e incluso la adulteración maliciosa del reloj control que permite determinar el monto a pagar por estas horas extraordinarias”, agregó Galleguillos.

Deuda proyectada a diciembre: 40 mil millones de pesos

Para Manouchehri, el panorama es complejo, debido a la gran cantidad de proveedores a los que se les adeudan servicios.

“Hemos hecho público acerca de una deuda gigantesca del municipio cuando hablábamos de un proyectado a diciembre de 40 mil millones… Ya estamos en 40 mil millones y esto puede seguir aumentando”, señaló Manouchehri aseverando que ya se trabaja para el desarrollo de una auditoría forense.