Apoderados denuncian que grupo de estudiantes abusó de sus compañeros en colegio de La Serena

Más de un centenar de apoderados y alumnos del Colegio María Educa de La Florida, en La Serena, se manifestaron fuera del establecimiento ante la denuncia de un presunto caso de abuso sexual vivido por dos alumnos de séptimo básico.

Ariana Segovia, madre de uno de los menores que fue víctima del supuesto abuso sexual por parte de sus compañeros, señaló que a su hijo "lo agarraron entre mismos compañeros y lo pusieron atrás en la sala, afirmándolo de pies y manos, poniendo sus partes intimas en la cara, boca, en todo el cuerpo".

La madre del adolescente agregó que esto quedó al descubierto gracias a que otro menor le contó a su mamá lo que le habían hecho a su hijo.

"Me llamaron por teléfono y yo me dirigí con carabineros al colegio a retirar a mi hijo. Carabineros tomó la declaración. Me llevó al cuartel con la otra mamá que había contado lo sucedido y nos tomaron testimonio. Carabineros envió la denuncia al tribunal de familia", indicó la mujer.

Entre los padres y apoderados que se manifestaron hoy estaba la mamá de otro niño de séptimo básico quien también sufrió el ataque de un grupo de compañeros de curso.

"Mi hijo me dijo que estaba en la sala de clases esperando que llegara un profesor y entre ocho a diez niños lo agarraron y tiraron al suelo, lo intentaron dar vuelta para bajarle los pantalones y él se resistió como pudo", dijo la mujer que quiso mantener su nombre en reserva.

"Gracias a que llegó el otro niño, él se pudo escabullir de esto, pero también está afectado porque no quiere salir, no quiere venir al colegio. Tiene vergüenza. Entonces, es terrible", agregó la mujer.

Las autoridades del establecimiento enfrentaron la protesta para conversar con los apoderados. Allí, el encargado de Covivencia Escolar, Cristian Rodríguez, manifestó que "empatizamos con la preocupación que tienen como apoderados y familia de nuestro colegio. No empatizamos con los hechos de esta naturaleza que se contraponen a los valores fundamentales que pregona nuestra institución”.

El encargado de Convivencia agregó que "como colegio tenemos la obligación de llevar a cabo la investigación de rigor, para tomar las determinaciones válidas ante la Superintendencia de Educación y los tribunales de Justicia".