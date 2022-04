Caso Telegram en La Serena: Gobierno activó protocolo para identificar y ayudar a afectadas

Vannina Masman, directora nacional subrogante del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, anunció que se activaron protocolos de atención y apoyo a las víctimas de difusión de imágenes de connotación sexual sin su consentimiento en la aplicación Telegram en la ciudad de La Serena, capital de la Región de Coquimbo.

Una denuncia a través de redes sociales dio a conocer la existencia de un grupo de la red social integrado por al menos 1.400 sujetos que compartían fotografías y videos íntimos de las mujeres que aparecen en ellos, acusación que fue tomada por la Fiscalía Regional, que ordenó diligencias a la PDI para investigar este caso.

"Tomamos conocimiento a través de una cuenta de Instagram que denunció la viralización de estas imágenes. El Sernameg se activó solicitando antecedentes y así poder contactar a las afectadas, con el propósito de ofrecer el apoyo que ellas requieran en coordinación con distintas instituciones del Estado", dijo Masman.

"Nuestras profesionales en la Región de Coquimbo están monitoreando este caso y hay disposición para poder aportar cualquier información necesaria a la investigación", agregó la directora (s).

"Esta no es la primera vez que ocurre un caso con características similares donde las redes sociales son usadas de manera irresponsable, vulnerando los derechos de las mujeres", advirtió la autoridad gubernamental, recordando que "la difusión de estas imágenes sin consentimiento es violencia" y recalcando que "esta práctica debe ser denunciada en las instituciones correspondientes".

"UN DISCURSO MORALISTA NO NOS SIRVE"

Karen Vergara, vicepresidenta de la ONG "Amaranta", agrupación que trabaja con víctimas de lo que se conoce como "violencia de género digital", indicó que "si bien existen trolls y sujetos que esparcen odio a nivel general en redes sociales, muchas veces, cuando está asociado el componente sexual, la imagen o la integridad, es porque los perpetradores de este tipo de ataques son usualmente personas del entorno cercano, como ex parejas, jefes, personas de tu vida cotidiana".

"Por lo mismo, un discurso moralista no nos sirve en este caso, porque muchas veces la gente dice 'ay, pero no expongas tanto de tu vida en Internet', 'pon tu cuenta privada' o 'no te tomes fotos en bikini', etcétera, pero finalmente quienes usualmente filtran este tipo de contenido son las personas con las que tenemos un acceso más íntimo o de confianza", apuntó.

AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN

En materia de la investigación del Ministerio Público, el fiscal jefe de La Serena, Carlos Vidal, indicó que "la Unidad de Gestión Informática de la Fiscalía Regional se encuentra recopilando antecedentes que se puedan ubicar de otras denuncias que pueden haber tenido similar naturaleza, como asimismo efectuando los soportes de información que correspondan al futuro de la investigación".

"Son varias las hipótesis delictivas: desde ya delitos que pueden afectar a la indemnidad sexual de la persona y delitos que puedan afectar el soporte y la privacidad de la información propiamente tal", comentó el persecutor.