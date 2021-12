Comerciantes ambulantes protagonizaron violenta jornada de protestas en La Serena y Coquimbo

“Si no podemos trabajar nosotros, nadie lo hará”, esa fue la consigna de vendedores ambulantes que este miércoles se manifestaron en pleno centro de La Serena, levantando barricadas y obligando que locales establecidos tuvieran que cerrar sus puertas.

Las movilizaciones se desarrollaron luego de un operativo especial de copamiento en calle Cordovéz, por parte de inspectores municipales y Carabineros.

Al respecto, Gonzalo Arceu, encargado de seguridad del municipio de La Serena, indicó que “los comerciantes ilegales han reaccionado de forma agresiva, efectuado algunas barricadas y manifestando su derecho a trabajar”.

“Los derechos son para todos, por lo tanto, el llamado es a que ellos (ambulantes) se formalicen. Nosotros seremos inflexibles en el control y fiscalización por parte de la municipalidad y que tengan la capacidad de dialogar para poder ver las alternativas de reinstalarlos en otro logar, porque en el centro no está permitido”, agregó Arceu.

El comisario de La Serena, mayor Rodrigo Von Stillfried, explicó que tras las manifestaciones se logró la detención de dos sujetos asociados al comercio ambulante. “Uno de ellos por la instalación de barricadas en el sector y otro por usurpación de nombre”.

“Los vendedores ambulantes al ver esta situación reaccionaron de una forma muy violenta en contra del personal policial y fiscalizador. Afortunadamente no pasó a mayores y la situación se logró controlar oportunamente no ocasionándose daños ni alteraciones graves al orden público”, agregó.

Municipio

Más crítico sobre la situación vivida en el centro de La Serena, fue el alcalde Roberto Jacob, quien señaló que los vendedores ambulantes “llegaron al límite de levantar barricadas y prender fuego. ¿En qué estamos? ¿quién los saca? ¿quién los reprime? ¿Los inspectores? Nosotros no somos policías y los inspectores municipales arriesgan sus vidas en la calle casi a diario tratando de sacar al comercio ambulante”.

“Si no estamos apoyados por Carabineros, no estamos apoyados por otros organismos, es muy difícil. Nosotros no somos policías. No podemos actuar contra los delincuentes. Nosotros controlamos hasta donde nos permite la ley. Hago un llamado a todos los que les corresponde a actuar en conjunto con el municipio a que se pongan las pilas y podamos hacer algo efectivo y no seguir con mesas de trabajo que no conducen a nada”, agregó Jacob.

Pareja fue detenida en Coquimbo

Mientras los vendedores ambulantes de La Serena se manifestaban, en la vecina ciudad de Coquimbo dos funcionarios del Departamento de Inspección Municipal de la comuna puerto fueron agredidos por dos sujetos mientras realizaban labores de fiscalización a comerciantes en la vía pública.

Fueron las imágenes de las cámaras de televigilancia del sector El Empalme las que permitieron la detención de una mujer de 19 años y un hombre de 21, acusados de la agresión y, además, de amenazar a los funcionarios, junto con resistirse al arresto, atacaron también a personal de Carabineros.