Continúa búsqueda de joven argentino arrastrado por el oleaje en La Serena

Las labores de búsqueda en la playa Cuatro Esquinas de La Serena continúan este martes para dar con el joven de 17 años que fue arrastrado por el oleaje y no ha podido ser ubicado.

El hecho ocurrió este lunes, cuando cuatro argentinos con residencia en Chile se adentraron en el mar y no pudieron salir por sus propios medios por el fuerte oleaje que había en la zona.

De esa forma, el cilista Francisco Boldo, con experiencia en nado, advirtió la situación y se lanzó al mar para rescatarlos. Sin embargo, solo tres de ellos pudieron mantenerse a flote y salir, siendo el joven de 17 años arrastrado por la corriente.

Ahora, el trabajo de búsqueda se extiende desde el sector de El Faro de La Serena hasta Coquimbo.

El capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Zarzosa, detalló que en el marco de este operativo se realizó "un barrido por todo el sector que comprende entre Playa Mansa y el restaurant Bakulic, abarcando principalmente como punto focal Cuatro Esquinas".

"Durante la noche, cesamos las labores acuáticas en resguardo de la gente que efectuó estas labores y nos dedicamos principalmente a la rebusca por el área costera y con apoyo de vigilancia mediante drones. Durante el día de hoy, a primeras luces, desplegamos la lancha de servicio general Coquimbo como plataforma de buceo en conjunto con botes de goma y motos de agua nuevamente".

Personal de la Armada, los municipios de La Serena y Coquimbo, la Defensa Civil, organizaciones civiles, incluso pescadores, se han sumado a la búsqueda, que hasta el momento se mantiene sin resultados positivos.