Contraloría obliga al Ejército a realizar sumario administrativo por muerte de Romario Veloz

Un nuevo precedente sentó la Contraloría General de la República, luego que a través de un oficio de respuesta, obligara al Ejército a realizar un sumario para establecer las responsabilidades administrativas en el asesinato de Romario Veloz, joven que falleció durante las primeras jornadas de movilizaciones del estallido social en octubre de 2019.

El ente contralor dio un plazo de diez días para el inicio de esta investigación interna junto con solicitar copia del procedimiento.

Una noticia que fue bien recibida por el diputado por la Región de Coquimbo, Daniel Núñez (PC), quien a su juicio el Ejército “no ha aclarado quiénes son las personas que encubrieron este crimen, limitando y poniendo trabas al accionar de la justicia, y tampoco han aportado los elementos internos propios del regimiento (Coquimbo) para delimitar la responsabilidad de los autores materiales de este crimen".

Mery Cortés, madre de Romario, indicó que se trata de un avance en la responsabilidad del Estado en este caso y adelantó que tiene hora con el comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, para el próximo 22 de junio.

“Si no hacen el sumario igual le voy a interpelar tres cosas: qué está esperando para que se realice el sumario administrativo, qué está esperando para que le den la baja al capitán Faúndez y por qué no está cumpliendo con la medida de prisión preventiva que le dictó el Ministerio Público, porque si tu me lo preguntas ahí no están cumpliendo a pesar que dijeron que sí”, dijo Cortés.

Tarcila Piña, directora regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y querellante en este caso, destacó la resolución "ya que hemos recomendado a los poderes del Estado adoptar todas las acciones para que tanto Carabineros, PDI y las Fuerzas Armadas presten absoluta colaboración en los procesos penales que se llevan a cabo por sus efectivos”.

“Pero especialmente en las diligencias que se orientan en identificar a los responsables de violaciones a los Derechos Humanos, pero también en avanzar en investigaciones y sanciones administrativas”, agregó.

Razón de por qué Ejército no realizó sumario adminsitrativo

Una de las razones esgrimidas por el Ejército para no realizar el sumario interno, era que los sucesos descritos tuvieron lugar fuera del Regimiento N°21 “Coquimbo”, lo que corresponde a una situación que no se encuentra considerada en el Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas, y para no entorpecer la investigación por homicidio y lesiones graves que lleva a cabo la Fiscalía Local de La Serena.

Sin embargo, la Contraloría respondió en el oficio que “teniendo presente la respuesta entregada por la institución castrense, los nuevos antecedentes y los argumentos antes señalados, se estima que la decisión de no iniciar una investigación sumaria administrativa para indagar las eventuales responsabilidades, en los hechos en que se vio involucrado personal del Ejército de Chile, no se encuentra debidamente fundamentada”.

Como el oficio de la Contraloría tiene fecha 19 de mayo, el Ejército podrá instruir el sumario administrativo, a más tardar, el próximo miércoles 2 de junio, para aclarar qué sucedió ese domingo 20 de octubre de 2019.