Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago18.0°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Coquimbo
Tópicos: País | Región de Coquimbo

Delincuente amarró una yegua a su camioneta, la hizo andar 20 km y después la mató

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equino fue robado y tras la cruel escena -grabada por automovilistas- apareció faenado.

Delincuente amarró una yegua a su camioneta, la hizo andar 20 km y después la mató
 Captura

Otros conductores increparon al sujeto, pero no hizo caso.
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros detuvo este miércoles a un hombre de 26 años, identificado como Igor Verdugo, como sospechoso de haber robado y faenado a una yegua.

De acuerdo a información policial, el sujeto se llevó al animal amarrado a una camioneta por alrededor de 20 kilómetros. El hecho fue grabado por otros automovilistas, que increparon al delincuente. Sin embargo, éste hizo caso omiso a los reclamos.

Posteriormente, el equino apareció faenado.

El Ministerio Público formalizará al sujeto por los delitos de maltrato animal y abigeato.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada