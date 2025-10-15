Delincuente amarró una yegua a su camioneta, la hizo andar 20 km y después la mató
El equino fue robado y tras la cruel escena -grabada por automovilistas- apareció faenado.
Otros conductores increparon al sujeto, pero no hizo caso.
El equino fue robado y tras la cruel escena -grabada por automovilistas- apareció faenado.
Otros conductores increparon al sujeto, pero no hizo caso.
La Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros detuvo este miércoles a un hombre de 26 años, identificado como Igor Verdugo, como sospechoso de haber robado y faenado a una yegua.
De acuerdo a información policial, el sujeto se llevó al animal amarrado a una camioneta por alrededor de 20 kilómetros. El hecho fue grabado por otros automovilistas, que increparon al delincuente. Sin embargo, éste hizo caso omiso a los reclamos.
Posteriormente, el equino apareció faenado.
El Ministerio Público formalizará al sujeto por los delitos de maltrato animal y abigeato.