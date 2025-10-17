Detienen a profesor que lideraba banda de robos a viviendas rurales en Limarí

Un profesor de educación física, de 35 años, es acusado de ser el líder de una banda criminal dedicada al robo de viviendas rurales en la Provincia del Limarí, en la Región de Coquimbo.

Según se informó este viernes, el docente encabezaba un grupo criminal que perpetró más de 15 robos nocturnos en la comuna de Ovalle, en específico, en las localidades de Camarico, Barraza, El Trapiche, La Placa y Los Olivos de Tuqui.

Las investigaciones del OS-9 de Carabineros Coquimbo permitieron establecer un patrón común en los delitos: ingreso a casas deshabitadas para sustraer herramientas, artefactos eléctricos y cilindros de gas.

Gracias a evidencias fílmicas, testimonios y el rastreo de un vehículo Toyota Rush blanco, personal policial logró ubicar y detener a este profesor junto a su pareja y otro integrante de la banda, quien ya se encontraba cumpliendo condena por el delito de amenazas.

Los tres involucrados fueron formalizados este viernes en el Tribunal de Garantía de Ovalle.