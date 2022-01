El jueves se conocerá el fallo: Fiscalía pide 12 años para militar imputado por homicidio en protestas del 18-O

Este miércoles se desarrollaron los alegatos de clausura del juicio oral en contra de Cristian Care, cabo primero del Ejército, imputado por la muerte de Kevin Gómez, ocurrida en la comuna de Coquimbo, en el marco del estallido social, tras recibir un disparo realizado desde una unidad militar.

Desde el Ministerio Público se indicó que en la presente causa se busca acusar al militar del delito de homicidio simple y que reciba una condena de presidio de 12 años.

Juan Pablo Aguilera, fiscal de Coquimbo, destacó en su alegato que durante el juicio se pudo comprobar que Cristian Care disparó sin que un superior le hubiera dado la orden de hacerlo.

"El señor Care toma la decisión personal, porque no recibió orden de nadie y eso quedó claro en este juicio, de disparar y percutar el arma. Insisto, un elemento central es la decisión de percutar el arma en una circunstancia en la que no tenía que percutarla", dijo Aguilera.

El persecutor añadió que "nadie le ordenó hacer eso (disparar). Por lo menos ni en la carpeta de investigación y en este juicio ha quedado acreditado que alguien le haya dicho 'señor Care, dispare'. Él tomó la decisión”.

María Soledad Salas, abogada querellante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que a diferencia del Ministerio Público solicita 15 años de presidio, detalló que se logró descartar la teoría de la Defensa respecto al desconocimiento de las Reglas del Uso de la Fuerza, por parte del imputado, gracias a diversos testimonios de personal uniformado.

"El teniente Valenzuela señaló que sí se conocen por parte de él y de los funcionarios al interior del Ejército dichas Reglas del Uso de la Fuerza. Incluso antes de salir ese día 20 de octubre del año 2019 se les entregó instrucciones precisas sobre el uso de sus armas de fuego a todos los funcionarios incluido el señor Care", señaló Salas.

Claudio García, abogado querellante por la familia de Kevin Gómez, reiteró que se condene al cabo primero Cristian Care como autor del delito de apremios ilegítimos con resultado de homicidio en grado de desarrollo consumado.

"En este caso se produjo una mala práctica de un funcionario del Estado, un militar, que no cumplió con la legalidad, no cumplió con las Reglas del Uso de la Fuerza (…) Simplemente incumplió una normativa con todos los elementos tácticos que se le enseñaron y eso no puede ser considerado como un homicidio simple, sino que un delito de apremios ilegítimos con resultado de homidio", dijo el abogado querellante.

Marco Romero, abogado defensor del uniformado, descartó que el actuar de Cristian Care fuera algo planificado, sino que se trató de una reacción a un estímulo de presunto peligro.

"La respuesta a este estimulo atendida su formación militar, deber de protección por cuanto tal como se ha señalado por distintos testigos, su deber era proteger a los funcionarios, su vida y las instalaciones, debiendo ser el primero en actuar por portar una escopeta no letal. Esa era la instrucción clara que tenía. Ante un posible ataque tenía que tener una reacción defensiva", explicó Romero.

Según la información recopilada por la Fiscalía durante la investigación, a las 23:30 horas del 20 de octubre del 2019, el cabo primero Care era parte de un patrullaje preventivo en un vehículo militar en calle Bilbao, cuando vio a un hombre con una caja de zapatos en las afueras de una tienda comercial.

Care disparó a Gómez, quien falleció luego de ser trasladado al hospital San Pablo de Coquimbo. Según la versión del militar, el disparo lo hizo porque confundió la caja con un artefacto explosivo.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena dará a conocer el veredicto el mediodía de este jueves 20 de enero.