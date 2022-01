Estallido Social: Comenzó juicio contra único imputado por muerte de Kevin Gómez en Coquimbo

Este lunes comenzó el juicio oral en contra de Cristian Care, cabo primero del Ejército, imputado por la muerte de Kevin Gómez, ocurrida en la comuna de Coquimbo, en el marco del estallido social, tras recibir un disparo realizado desde una unidad militar.

Según la información recopilada por la Fiscalía durante la investigación, a las 23:30 horas del 20 de octubre del 2019, el cabo Care era parte de un patrullaje preventivo en un vehículo militar en calle Bilbao, cuando vio a un hombre con una caja de zapatos en las afueras de una tienda comercial.

Care disparó a Gómez, quien falleció luego de ser trasladado al hospital San Pablo de Coquimbo. Según la versión del militar, el disparo lo hizo porque confundió la caja con un artefacto explosivo.

Los alegatos

En la audiencia de hoy se llevaron a cabo los alegatos de apertura por parte de los intervinientes, en que el acusado renunció a su derecho a guardar silencio.

El fiscal regional, Adrián Vega, aclaró que en la presente causa se buscará acusar al militar del delito de homicidio simple y que reciba una condena de presidio de 12 años.

“Quizás escucharemos teorías y coartadas en relación al dolo o al conocimiento de los elementos causantes de la agresión que causó la muerte de Kevin Gómez por parte de la defensa, pero se podrá ver que la coartada es extemporánea, irreal y fantasiosa para poder morigerar o eximir de responsabilidad al señor Care Care”, dijo Vega.

María Soledad Salas, abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos, detalló que “durante el presente juicio les prevenimos que conocerán testimonios de funcionarios militares, compañeros y superiores jerárquicos del acusado que pretenderán afirmar que se ignoraba cómo se usaba el arma, que se ignoraba el tipo de munición que contenía dicha arma de fuego, que no sabían la munición recibida el día de los hechos”.

“Quedará de manifiesto el intento de encubrirse entre ellos y encubrir al acusado a fin de desorientar al tribunal respecto de la verdad de lo sucedido. Prevenimos desde ya a este tribunal que estarán frente a un acusado y testigos que son profesionales de guerra, que son profesionales de las armas que alegarán desconocimiento e ignorancia de los conocimientos que deben tener por su calidad de tal”, agregó Salas.

Por su parte, el abogado querellante por la familia de Kevin Gómez, Claudio García, indicó que “quedará acreditado en este juicio que fue el propio acusado quien cargó el arma, su arma. Ese día él tomó con sus manos la munición. Él las vio y cargó el arma. No puede alegar que no conocía la munición que tenía el arma que utilizó”.

Defensa apunta al mando militar

"No están todos en el banquillo de los acusados" replicó la defensa del uniformado encabezada por el abogado Marco Romero, quien señaló que a medida que se vaya desarrollando el juicio “quedará una sensación de que no son todos los que están, ni están todos los que son, en el presente juicio, en el banquillo de los acusados”.

“Cuando se comience a exponer la prueba testimonial comenzará toda esta situación de desorganización que se produjo a partir del 18 de octubre de 2019 y, posteriormente, quedará como en una situación de improvisación por parte del mando, vale decir coroneles, generales, comandante”, añadió Romero.

El abogado defensor de Cristian Care apuntó que esto quedó demostrado “cuando se les acabaron las municiones no letales, de goma y en forma subrepticia salieron a la calle y se consiguieron, ya sea, en armerías o con conocidos, municiones que no eran de carácter no letal, de goma, sino municiones de escopeta calibre 12 que tenían balines de metal”.

Municiones que, según Romero, fueron “conseguidas en la calle. Las ingresaron al regimiento fuera de toda normativa y sin aviso alguno se las entregaron a los oficiales encargados de la distribución de este material”.

Se proyecta que el juicio contra Cristian Care, cabo primero del Ejército imputado por la muerte de Kevin Gómez se extienda aproximadamente por quince días.