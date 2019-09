Fiestas Patrias: Región de Coquimbo se prepara para masiva llegada de turistas

En la Región de Coquimbo se conformó la Comisión Policial Especial de cara a las fiestas patrias, instancia que tiene por objetivo coordinar los trabajos que permitan pasar estas celebraciones con la menor cantidad de accidentes de tránsito y ocurrencia de delitos.

La intendenta Lucía Pinto señaló que a la región llegarán 100 efectivos de Carabineros provenientes desde la Escuela de Suboficiales de Santiago, un despliegue que, según la autoridad, no será suficiente si la gente no tiene autocuidado durante estos días.

"A no conducir en estado de ebriedad. A no conducir habiendo consumido drogas. A moderar la velocidad. También el cuidado y autocuidado de peatones y ciclistas. Queremos cero muerte en estas fiestas patrias. Queremos celebrar y no terminar odiando estas fiestas", señaló Pinto.

El general Ramón Alvarado, jefe de la IV Zona de Carabineros, indicó que el refuerzo que llegará desde Santiago complementará a las unidades que se crearán de manera temporal en los sectores donde se concentrarán las actividades de fiestas patrias.

La subcomisaria temporal de La Pampilla estará complementada con 14 oficiales y 200 carabineros que reforzarán la prevención en el lugar.

"Tendremos otros 62 funcionarios en La Serena y también en Vicuña con 32 carabineros que apoyarán estas unidades transitorias para ver por la seguridad de los visitantes", dijo Alvarado.

¿Qué pasará con las micros y colectivos?

El municipio de Coquimbo, para mejorar el acceso hasta el recinto de la Pampilla, estableció modificaciones para el ingreso y parada de vehículos particulares y la locomoción colectiva, además de diversos cambios en el sentido del tránsito que se realizarán desde el 15 al 22 de septiembre, días en que se proyecta la circulación de visitantes y campistas en la Pampilla.

De esta manera quienes asistan al recinto en vehículo, las modificaciones del tránsito serán las siguientes:

• Calle Buen Pastor, entre Pedro Aguirre Cerda y Bernardo Ossandón, queda en sentido de tránsito de oriente a poniente.

• Calle Buen Pastor, entre Anita Lizana y Arturo Godoy, queda en sentido de tránsito de oriente a poniente.

• Calle Arturo Godoy, entre acceso a La Pampilla y calle Henríquez, queda con un sentido de tránsito de sur a norte.

• Calle Arturo Godoy, entre acceso a La Pampilla y Guacolda, queda en sentido de tránsito de norte a sur.

• Calle Anita Lizana, entre las calles Lautaro y Buen Pastor, queda con un sentido de tránsito de norte a sur.

¿ Y en la carretera?

Se espera que a la región de Coquimbo lleguen más de 50 mil automóviles, cuyo peak se proyecta para el martes 17 de septiembre, por lo cual se estableció una serie de medidas con las concesionarias de las carreteras de la zona.

• RUTA 5

Peaje de Pichidangui contará con 10 casetas operativas. Siete de ellas destinadas a quienes ingresen a la región de Coquimbo y tres para quienes vayan al sur. Para la jornada de retorno (21 y 22 de septiembre) serán ocho casetas de peaje para el sur y dos hacia el norte.

El tramo de concesión Los Vilos-La Serena se habilitarán cuatro casetas en peajes de Puerto Oscuro y Tongoy para quienes se trasladas de sur a norte y tres para sentido norte-sur. Esto sólo durante la jornada del 17 de septiembre. Para las fechas de retorno serán 5 casetas habilitadas hacia el sur y dos para quienes viajen hacia el norte en dichos peajes (Puerto Oscuro y Tongoy).

La Concesión Ruta 5 norte La Serena-Vallenar habrá 5 casetas operativas en Peaje Punta Colorada con sistema 3x2 tanto para días con mayor ingreso de autos a la región de Coquimbo como para jornadas de retorno.

• RUTA 43

Para concesión ruta 43 entre Coquimbo y Ovalle, la plaza de peaje Las Cardas podría habilitar 6 vías si es que los flujos así lo ameritan.