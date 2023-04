Gobernadora de Coquimbo acusa que el Presidente le negó una foto: "Evaluará" relación con el Ejecutivo

"Evaluando la relación y diálogo con el Gobierno central" se encuentra la gobernadora Krist Naranjo, luego de que el presidente Gabriel Boric se negara, de acuerdo a la autoridad regional, a fotografiarse con ella en el marco de la firma del "Compromiso Transversal por la Seguridad", que se realizó en el palacio de La Moneda y que convocó a gobernadores regionales, parlamentarios y autoridades comunales de todo el país.

La autoridad, que fue denunciada ante el Tribunal Calificador de Elecciones por notable abandono de deberes y faltas a la probidad por la totalidad de consejeros regionales, señaló sentirse "sorprendida" e "indignada" por lo vivido con el Mandatario.

"Fue un momento de agravio por parte del Presidente de la República, quien dice desarrollar un gobierno feminista y democrático. Acá el tema no es la foto; es el fondo y la forma. Él me habló de manera altanera, prepotente y no me dio tiempo para responderle. El Presidente Gabriel Boric no solo faltó el respeto a mí como mujer y como autoridad tan electa como él, sino que a los cerca de 800 mil habitantes que represento", dijo Naranjo.

"Molesta bastante sobre todo cuando vemos al Presidente sacarse fotos con adversarios políticos y que a mí que me haya denigrado de esta forma no corresponde. Por otro lado, él no tiene moral para atreverse a cuestionar mi gestión, porque debería preocuparse de su trabajo que lo tiene con un alto porcentaje de rechazo", detalló la gobernadora.