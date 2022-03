Joven denunció en redes sociales haber sido víctima de violación grupal en Coquimbo

El municipio de Coquimbo informó que tomó conocimiento de una denuncia anónima de abuso sexual y violación hecha a través de una cuenta Instagram.

De acuerdo al relato, una mujer acusa haber sido víctima de abuso sexual en la Pampilla de Coquimbo el 17 de septiembre de 2017 por parte de seis sujetos, por lo cual que se informó por medio de un comunicado que el municipio remitió "los antecedentes al ministerio público para que se investigue la participación y determine las responsabilidades de quienes resulten responsables".

B.M., que en el momento de la ocurrencia de los hechos tenía 16 años, indicó que fue "con dos amigas a un carrete en La Herradura, donde estaban carreteando ellos y terminado el carrete en la casa nos ofrecieron un after en un terreno en La Pampilla y éramos tres chicas que íbamos al after y nos fuimos en autos separados".

"Cuando llegamos a La Pampilla yo era la única mujer y los sujetos me dijeron que las niñas se bajaron del auto en el que iban. Ahí dije ´puta era la única mujer´, me alcancé a tomar una cerveza y les dije si me podían prestar la carpa para dormir y luego irme a mi casa porque era tarde y vivía cerca", continuó el relato la mujer.

B.M. comentó que luego de sacarse los zapatos, se acostó, cerró la carpa y "no pasaron ni dos minutos cuando uno de ellos entra y empieza a preguntarme por qué me dormía y fue ahí que empezó el acoso. En ese momento alguien abrió la carpa y entró otro sujeto y fue ahí donde empezó todo".

La mujer que denunció por redes sociales la agresión sexual señaló que los sujetos que supuestamente la atacaron "eran super conocidos en Coquimbo. Hacían carretes siempre. Los ubicaba, los había visto en otros carretes, pero nunca había compartido con ellos hasta ese día".

De hecho, B.M. señaló que dos de sus presuntos agresores son hermanos de un jugador de fútbol profesional con pasos por Coquimbo Unido y Temuco.

Desvinculación de dos funcionarios municipales

Este viernes, el municipio de Coquimbo, confirmó a través de un comunicado de prensa la "desvinculación inmediata de los funcionarios municipales involucrados en estos graves hechos".

El texto agrega que el alcalde Ali Manouchehri remitió todos los antecedentes a la Fiscalía Local de Coquimbo.

"Nuestro compromiso es irrestricto con la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer", señaló el jefe comunal de Coquimbo.

Carla Fibla, jefa del Departamento de la Mujer y Equidad de Género del municipio porteño, indicó que recibieron los antecedentes a través de redes sociales y durante esta jornada de día viernes "han estado acompañando a una persona con quien ya tuvieron el contacto y realizaron las asesorías correspondientes para presentar una denuncia en Fiscalía el lunes (7 de marzo) a primera hora".