La Serena: Casi un centenar de viviendas del casco histórico sufrieron daños con últimas lluvias

Luego de las pasadas lluvias 88 viviendas del casco histórico de La Serena, en la Región de Coquimbo, fueron catastradas por personal municipal para evaluar los daños que sufrieron, de las cuales 35 resultaron con problemas mayores, 11 medios y 42 menores.

Lo más grave quedó reflejado en la caída de muros, techumbres y estructuras colapsadas que podrían terminar en derrumbes. Toda esta información es proporcionada a los dueños para que puedan tomar las medidas de seguridad y además puedan postular a proyectos de restauración o subsidios.

El alcalde Roberto Jacob hizo un llamado "a las autoridades regionales, a Monumentos Nacionales y a quien corresponda, que de una vez por todas agilicen las medidas que se puedan tomar en el casco histórico, de lo contrario vamos a terminar con un sector tremendamente dañado, que no va a tener arreglo".

Las viviendas catastradas se ubican en las calles Almagro, Amunátegui, Andrés Bello, Avenida Francisco de Aguirre, Balmaceda, Benavente, Brasil, Cantournet, Cienfuegos, Colón, Eduardo de la Barra, Gandarillas, Infante, Larraín Alcalde, Las Casas, Los Carrera, Matta, Pení, Vicente Zorrilla y Vicuña.

El alcalde Jacob señaló "no sacamos nada con hacer catastro todos los años. La gente nos dice para qué lo hacen si al final no tenemos ninguna solución y creo que llegó el momento de sentarnos a conversar, porque si no vamos a quedarnos sin casco histórico".