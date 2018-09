La Serena: Millonario robo a constructora que no contaba con guardia de seguridad

Detectives de la Brigada de Robos (BIRO) de la PDI de La Serena están investigando un robo que afectó a la empresa constructora "Cosam" ubicada en el sector El Tejar de la comuna de La Serena.

La empresa no contaba con personal de seguridad, situación que los antisociales aprovecharon durante la madrugada para forzar la estructura del galpón y sustraer desde el interior diversas herramientas y maquinarias que fueron avaluadas en más de 3 millones de pesos.

"Se están realizando diligencias de carácter investigativo a fin de poder esclarecer los hechos y poder dar pronto con los autores", dijo el subprefecto de la BIRO de la PDI de La Serena Rodrigo Villarroel.

Desde la fuerza policial realizaron un llamado a no comprar especies en lugares no establecidos y de los cuales no se puede corroborar su procedencia, acción tipificada en el delito de receptación.