Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago26.7°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Coquimbo
Tópicos: País | Región de Coquimbo

La Serena: PDI investiga hallazgo de cuerpo en zona donde se extravió joven argentino

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuerpo fue divisado durante una fiscalización y trasladado a la Gobernación Marítima para su identificación.

La Serena: PDI investiga hallazgo de cuerpo en zona donde se extravió joven argentino
 ATON (referencial)

Las autoridades aún no confirman su identidad

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

A diez días de la desaparición de Alejandro Cabrera, joven sanjuanino de 17 años que se extravió mientras se bañaba junto a su familia en el sector de Cuatro Esquinas, en La Serena, personal de la Armada encontró este lunes un cuerpo flotando en el mismo lugar.

El hallazgo ocurrió durante una fiscalización marítima, tras lo cual el cuerpo fue rescatado en una lancha patrullera y trasladado hasta la Gobernación Marítima para su identificación.

Hasta el recinto llegó personal de la Brigada de Homicidios de la PDI para verificar si corresponde al joven, quien tiene ciudadanía argentina y chilena por su familia paterna.

Por ahora no hay confirmación oficial, aunque los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de Cabrera. Las autoridades informaron que entregarán declaraciones una vez que concluyan las pericias.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada