La Serena: PDI investiga hallazgo de cuerpo en zona donde se extravió joven argentino

A diez días de la desaparición de Alejandro Cabrera, joven sanjuanino de 17 años que se extravió mientras se bañaba junto a su familia en el sector de Cuatro Esquinas, en La Serena, personal de la Armada encontró este lunes un cuerpo flotando en el mismo lugar.

El hallazgo ocurrió durante una fiscalización marítima, tras lo cual el cuerpo fue rescatado en una lancha patrullera y trasladado hasta la Gobernación Marítima para su identificación.

Hasta el recinto llegó personal de la Brigada de Homicidios de la PDI para verificar si corresponde al joven, quien tiene ciudadanía argentina y chilena por su familia paterna.

Por ahora no hay confirmación oficial, aunque los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de Cabrera. Las autoridades informaron que entregarán declaraciones una vez que concluyan las pericias.