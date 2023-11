MOP comprometió reforzar seguridad vial en ruta que une Vicuña y La Serena

El Ministerio de Obras Públicas anunció que buscará reforzar la seguridad vial en la Ruta D-41, que une La Serena y Vicuña, en la Región de Coquimbo, mientras avanza en el proceso de licitación del proyecto de doble vía.

Así lo comunicó el seremi Javier Sandoval, tras reunirse con los vecinos de la localidad Lomas de Monardez, de la capital regional, quienes han manifestado su preocupación por la ocurrencia de accidentes en el camino, que consta de una sola pista por sentido, como el registrado el último viernes que terminó con una persona fallecida.

En detalle, buscará adelantar obras de señalización e iluminación, y de pistas de desaceleración, "para brindar seguridad y disminuir al máximo la posibilidad de accidentes", apuntó la autoridad.

"Esto queremos estarlo licitando a fines de este año, supeditado a que los procesos de admisibilidad en el nivel central puedan darse los tiempos pertinentes", puntualizó.

Aquello, mientras que la licitación de la doble vía se estima para fines del 2024.

"Me parece excelente y era muy necesario ver a las autoridades en terreno. Me quedo mucho más tranquila porque hemos luchado mucho por lograr tener tranquilidad en el sector, y para no ver más accidentes", expresó Ana María Arancibia, presidenta de la Junta de Vecinos del sector.

Pese al anuncio, el alcalde de Vicuña, Rafael Vera, advirtió que los riesgos de siniestros en la ruta seguirán latentes en tanto que no se concrete la ampliación de la vía.

Por ello, con miras a la temporada estival, "les pedimos a la comunidad y a nuestros visitantes y turistas que tomen todas las medidas" de precaución al volante.

"En una ruta que tiene una sola pista de subida y una de bajada, adelantar en curvas o hacer acciones temerarias no sólo pone en peligro nuestras vidas, sino de las que nos acompañan y probablemente de otras vidas de personas que no tiene responsabilidad de esos actos temerarios", conminó.